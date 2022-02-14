Компаниям МСБ гарантируют скидку по банковским гарантиям при открытии расчетного счета

Скидка применяется на первую и последующие гарантии, оформленные в банке. При открытии расчетного счета банк предоставляет первый месяц его обслуживания бесплатно.

Открывая лимит по гарантиям в Банке «Левобережный», клиент имеет возможность получать банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ без документов за 20 минут. Для этого достаточно один раз подписать договор и открыть лимит на нужную сумму. Лимит ежегодно продлевается и его можно изменить в любой момент. Сумма гарантии – до 48 млн рублей, срок – до 5 лет.

При подаче заявки на гарантию вы сразу получаете бланк для согласования с бенефициаром. Подтверждение факта выдачи банковской гарантии приходит на почту бенефициара. Все вопросы оперативно решает персональный менеджер, который закрепляется за каждым клиентом при оформлении гарантии. Также получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Подробнее о банковских гарантиях по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП читайте на сайте.

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