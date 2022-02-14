Как качественная разработка UI/UX дизайна повышает конверсию сайта

Разработка UI/UX дизайна напрямую влияет на уровень конверсии: если посетителю удобно пользоваться сайтом и ему нравится дизайн, вероятность совершения покупки значительно возрастает.
Разработка UI/UX дизайна начинается еще на этапе прототипирования, когда на схемах отрабатываются расположение элементов, сценарии пользовательского поведения, реакции на действия пользователя и прочее. О разработке прототипов, которые являются основой дизайна, можно прочитать подробнее по ссылке. Важно, что логичное и продуманное расположение информационных блоков, кнопок и других элементов оказывает на аудиторию куда большее влияние, чем просто красивые картинки. Поэтому заказать UX дизайн сайта — это один самых эффективных способов повысить конверсию.
Главная цель визуальной части — вызвать приятные эмоции и ассоциации с брендом, а также направлять действия клиентов в нужном направлении. При плохом оформлении пользователи запутаются в навигации, не найдут нужную информацию, цену товара или корзину и быстро закроют вкладку. UI/UX направлен как раз на то, чтобы создавать удобные интерфейсы, которые помогут легко ориентироваться на сайте.
Конверсионный сайт должен быть простым и понятным с точки зрения принципов разработки UI/UX дизайна. Ниже привели несколько неочевидных советов, которые помогут улучшить ресурс:
Помните, что даже незначительные перемены на сайте могут сильно изменить статистику. Более подробно о разработке UI/UX дизайна можно прочитать на сайте компании YuSMP Group.
Фото с сайта pixabay.com
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