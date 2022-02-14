Как качественная разработка UI/UX дизайна повышает конверсию сайта

Разработка UI/UX дизайна напрямую влияет на уровень конверсии: если посетителю удобно пользоваться сайтом и ему нравится дизайн, вероятность совершения покупки значительно возрастает.

Как разработка UX дизайна повышает конверсии

Разработка UI/UX дизайна начинается еще на этапе прототипирования, когда на схемах отрабатываются расположение элементов, сценарии пользовательского поведения, реакции на действия пользователя и прочее. О разработке прототипов, которые являются основой дизайна, можно прочитать подробнее по ссылке. Важно, что логичное и продуманное расположение информационных блоков, кнопок и других элементов оказывает на аудиторию куда большее влияние, чем просто красивые картинки. Поэтому заказать UX дизайн сайта — это один самых эффективных способов повысить конверсию.

Главная цель визуальной части — вызвать приятные эмоции и ассоциации с брендом, а также направлять действия клиентов в нужном направлении. При плохом оформлении пользователи запутаются в навигации, не найдут нужную информацию, цену товара или корзину и быстро закроют вкладку. UI/UX направлен как раз на то, чтобы создавать удобные интерфейсы, которые помогут легко ориентироваться на сайте.

Как заказать UX дизайн сайта, чтобы увеличить конверсию

Конверсионный сайт должен быть простым и понятным с точки зрения принципов разработки UI/UX дизайна. Ниже привели несколько неочевидных советов, которые помогут улучшить ресурс:

Снизить время загрузки . Люди не привыкли ждать и быстро теряют терпение, если страница долго загружается. Уберите все “тяжелые” элементы или “займите” посетителей: интересные факты или забавная анимация помогут удержать внимание.

. Люди не привыкли ждать и быстро теряют терпение, если страница долго загружается. Уберите все “тяжелые” элементы или “займите” посетителей: интересные факты или забавная анимация помогут удержать внимание. Уменьшить выбор. Как ни странно, это работает. Чем больше опций на сайте, тем труднее выбирать: пользователи теряются в многообразии и уходят. Совсем лишать выбора тоже нельзя: попробуйте при разработке UI/UX дизайна разделить опции на разделы — это хороший способ повысить конверсию.

Как ни странно, это работает. Чем больше опций на сайте, тем труднее выбирать: пользователи теряются в многообразии и уходят. Совсем лишать выбора тоже нельзя: попробуйте при разработке UI/UX дизайна разделить опции на разделы — это хороший способ повысить конверсию. Упростить процесс регистрации. Этот этап часто отталкивает посетителей: люди не хотят тратить время, делиться данными и зачастую не понимают, зачем это нужно. Предложите им понятные и существенные привилегии, а сам процесс регистрации постарайтесь упростить по безопасного минимума.

Этот этап часто отталкивает посетителей: люди не хотят тратить время, делиться данными и зачастую не понимают, зачем это нужно. Предложите им понятные и существенные привилегии, а сам процесс регистрации постарайтесь упростить по безопасного минимума. Сократите формы для заполнения. Этот совет перекликается с предыдущим, но формы встречаются не только при регистрации. Люди не любят заполнять поля, дайте им возможность указать только имя и телефон. Остальную информацию можно выяснить при личном общении. Второй вариант — привяжите социальные сети к вашему сайту, тогда из профилей пользователей можно извлечь все необходимые данные.

Помните, что даже незначительные перемены на сайте могут сильно изменить статистику. Более подробно о разработке UI/UX дизайна можно прочитать на сайте компании YuSMP Group.