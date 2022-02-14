Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Проект ГК «Расцветай» впечатляет: площадь комплекса — 9 га. «Расцветай на Красном» представляет собой композицию из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль.

— Земля — ресурс конечный и ограниченный. Масштабная площадка около 9 га в центре города по линии метро — уникальная ситуация для Новосибирска, — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Средняя цена 1 квадратного метра в Заельцовском районе Новосибирска составляет, по данным ЦИАН, 131,1 тысячи рублей. Наряду с Центральным и Железнодорожным районом, эта локация считается наиболее престижной. По данным Domofond.ru, за последний год Заельцовский район лидирует в Новосибирске по темпам роста цен на новостройки — прибавка в стоимости «квадрата2 составила 46%.

Наиболее выгодная в Заельцовском районе локация — район вблизи площади Калинина. Преимущества: пятиминутная близость метро, развитая инфраструктура и хорошая экология.

По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир.

Евгений Трибунский, руководитель «НМаркет.ПРО» называет расположение самым большим плюсом проекта.

— «Расцветай на Красном» на текущий момент является самым близким к метро жилым комплексом, — рассказывает он.

Для жителей района доступны несколько детских садов, среди них и недавно открывшийся новый детский сад на Тимирязева. Рядом — несколько престижных школ, в том числе 9-я гимназия и 159-й лицей. В мэрии Новосибирска рассказали, что в ближайшие годы вблизи «Заельцовской» запланировано строительство трех детских садов более чем на 800 мест, а также двух школ на 1900 мест суммарно. Метро в шаговой доступности — это все возможности центра города на расстоянии получаса езды: театры и музеи, вузы и школы, развлекательные и торговые центры.

Преимущество «Расцветай на Красном» — это город в городе, с уютными зелеными дворами, собственными прогулочными зонами, в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. Купить горячих булочек, отвести ребенка на занятия в детский центр, поболтать с подругой в кофейне или обновить стрижку — все вопросы можно решить, не выходя за пределы комплекса.

Руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Дмитрий Жуков уверен, что основное достоинство «Расцветай на Красном» в том, что это комплексная застройка в непосредственной близости метрополитена и социально нужной инфраструктуры для будущих жителей.

— Потенциальный покупатель в первую очередь обращает внимание на локацию и сам продукт, планировочные решения, прогулочные зоны, внутридомовую коммерцию, паркинг, — говорит Дмитрий Жуков. — Данный проект привлекает современных людей, которым важна мобильность и необходимая социальная инфраструктура.

Архитектура и территория

Фасады комплекса оформлены в сдержанном классическом стиле. Четкие линии, переменная этажность, три теплых натуральных оттенка отделочного фасадного кирпича, французские балконы, увеличенная площадь кашированных окон — все это придает архитектурному облику «Расцветай на Красном» выразительность и благородство.

— Покупатели квартир становятся все более требовательными, — констатирует Евгений Трибунский. Качество среды, продуманность комплекса, благоустройство и зонирование территории, собственная коммерческая инфраструктура — все это становится для них более значимым.

Вся территория «Расцветай на Красном» грамотно спланирована, здесь есть даже своя площадка для выгула собак. Беседки, цветники, крупномерные деревья, декоративные кустарники образуют обширную рекреационную зону, идеальное место для ежедневных прогулок.

Для детей — несколько детских площадок в зависимости от возраста, с разноплановым игровым оборудованием и использованием природных материалов. Также на территории комплекса — площадки для занятий спортом и зоны для отдыха и релаксации, лужайки, беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием.

Марк Еромецкий, руководитель АН «Свое» в Новосибирске, отмечает, что, по сравнению с другими проектами в данной локации, подъезд к комплексу «Расцветай на Красном» можно осуществить с разных улиц, это удобно для жителей.

— Комплексная застройка — семейная история, в этом проекте много плюсов как для семей с детьми, так и для более молодых покупателей, — отмечает Марк Еромецкий. — При этом уверен, что конкурентов у «Расцветая» в этой локации нет, именно потому что это комплекс достоинств, а не точечная застройка.

Один из приоритетов — безопасность. Дворы без машин, система видеонаблюдения и противопожарной безопасности, доступ в паркинг осуществляется по индивидуальным брелокам-датчикам владельцев парковочных мест. Паркинг под каждым домом, гостевые парковки — на въезде в комплекс.

Вход в подъезд — на уровне земли, входные группы прозрачны, в каждом подъезде — небольшое уютное лобби, где можно встретить курьера или подождать друзей.

Квартиры сдаются готовыми к косметическому ремонту: со шпатлеванными стенами, остекленными лоджиями и балконами, фиброцементной стяжкой пола с шумоизоляционным слоем. В 12 домах «Расцветай на Красном» представлено жилье на любой вкус — от компактных студий до просторных квартир для большой семьи.

Руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Дмитрий Жуков:

— Важным критерием является соблюдение сроков строительства и соблюдение заявленного проекта. ГК «Расцветай» зарекомендовала себя уже традиционно высокими темпами строительства и качеством своих домов, если взять совокупность многих потребительских характеристик, то, на мой взгляд, «Расцветай на Красном» — один из интересных проектов как с точки зрения конечного потребителя, так и с позиции инвестиций в недвижимость.

Евгений Трибунский, руководитель агентства недвижимости «НМаркет.ПРО»:

— Сильная сторона проектов ГК «Расцветай» — соблюдение сроков сдачи и качество строительства. Застройщик никогда не экономит на мелочах, зачастую уровень качества исполнения превосходит ожидания покупателей. Важно внимание к деталям, застройщик не экономит там, где мог бы: например, они ставят радиаторы известных европейских брендов, применяют морозостойкий отделочный кирпич, характерный для проектов бизнес-класса.

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф