Рекламодателям

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

  • 14/02/2022, 17:05
надежный застройщик
Группа компаний «Расцветай» готовит к продаже третью очередь продаж квартир в «Расцветай на Красном». Эксперты называют этот проект уникальным по совокупности преимуществ.

Проект ГК «Расцветай» впечатляет: площадь комплекса — 9 га. «Расцветай на Красном» представляет собой композицию из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль.

— Земля — ресурс конечный и ограниченный. Масштабная площадка около 9 га в центре города по линии метро — уникальная ситуация для Новосибирска, — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

 Средняя цена 1 квадратного метра в Заельцовском районе Новосибирска составляет, по данным ЦИАН, 131,1 тысячи рублей. Наряду с Центральным и Железнодорожным районом, эта локация считается наиболее престижной. По данным Domofond.ru, за последний год Заельцовский район лидирует в Новосибирске по темпам роста цен на новостройки — прибавка в стоимости «квадрата2 составила 46%.

Наиболее выгодная в Заельцовском районе локация — район вблизи площади Калинина. Преимущества: пятиминутная близость метро, развитая инфраструктура и хорошая экология.

По данным мэрии Новосибирска и Единого ресурса застройщиков, по итогам 2021 года ГК «Расцветай» заняла первое место по вводу жилья в Новосибирской области. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 кв. м, 2738 квартир.

Евгений Трибунский, руководитель «НМаркет.ПРО» называет расположение самым большим плюсом проекта.

— «Расцветай на Красном» на текущий момент является самым близким к метро жилым комплексом, — рассказывает он.

Для жителей района доступны несколько детских садов, среди них и недавно открывшийся новый детский сад на Тимирязева. Рядом — несколько престижных школ, в том числе 9-я гимназия и 159-й лицей. В мэрии Новосибирска рассказали, что в ближайшие годы вблизи «Заельцовской» запланировано строительство трех детских садов более чем на 800 мест, а также двух школ на 1900 мест суммарно. Метро в шаговой доступности — это все возможности центра города на расстоянии получаса езды: театры и музеи, вузы и школы, развлекательные и торговые центры.

надежный застройщик

Часть домов в проекте уже на высокой стадии готовности

Преимущество «Расцветай на Красном» — это город в городе, с уютными зелеными дворами, собственными прогулочными зонами, в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения. Купить горячих булочек, отвести ребенка на занятия в детский центр, поболтать с подругой в кофейне или обновить стрижку — все вопросы можно решить, не выходя за пределы комплекса.

Руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Дмитрий Жуков уверен, что основное достоинство «Расцветай на Красном» в том, что это комплексная застройка в непосредственной близости метрополитена и социально нужной инфраструктуры для будущих жителей.

— Потенциальный покупатель в первую очередь обращает внимание на локацию и сам продукт, планировочные решения, прогулочные зоны, внутридомовую коммерцию, паркинг, — говорит Дмитрий Жуков. — Данный проект привлекает современных людей, которым важна мобильность и необходимая социальная инфраструктура.

Архитектура и территория

Фасады комплекса оформлены в сдержанном классическом стиле. Четкие линии, переменная этажность, три теплых натуральных оттенка отделочного фасадного кирпича, французские балконы, увеличенная площадь кашированных окон — все это придает архитектурному облику «Расцветай на Красном» выразительность и благородство.

надежный застройщик

В отделке фасадов — три теплых натуральных оттенка отделочного фасадного кирпича, французские балконы, увеличенная площадь кашированных окон.

— Покупатели квартир становятся все более требовательными, — констатирует Евгений Трибунский. Качество среды, продуманность комплекса, благоустройство и зонирование территории, собственная коммерческая инфраструктура — все это становится для них более значимым.

Вся территория «Расцветай на Красном» грамотно спланирована, здесь есть даже своя площадка для выгула собак. Беседки, цветники, крупномерные деревья, декоративные кустарники образуют обширную рекреационную зону, идеальное место для ежедневных прогулок.

надежный застройщик

Прогулочные маршруты, зоны для отдыха и даже площадка для выгула собак — инфраструктура комплекса хорошо продумана.

Для детей — несколько детских площадок в зависимости от возраста, с разноплановым игровым оборудованием и использованием природных материалов. Также на территории комплекса — площадки для занятий спортом и зоны для отдыха и релаксации, лужайки, беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием.

Марк Еромецкий, руководитель АН «Свое» в Новосибирске, отмечает, что, по сравнению с другими проектами в данной локации, подъезд к комплексу «Расцветай на Красном» можно осуществить с разных улиц, это удобно для жителей.

— Комплексная застройка — семейная история, в этом проекте много плюсов как для семей с детьми, так и для более молодых покупателей, — отмечает Марк Еромецкий. — При этом уверен, что конкурентов у «Расцветая» в этой локации нет, именно потому что это комплекс достоинств, а не точечная застройка.

надежный застройщик

В оформлении мест общего пользования сочетаются светлые тона отделки, природные теплые цвета дерева и зелень.

Один из приоритетов — безопасность. Дворы без машин, система видеонаблюдения и противопожарной безопасности, доступ в паркинг осуществляется по индивидуальным брелокам-датчикам владельцев парковочных мест. Паркинг под каждым домом, гостевые парковки — на въезде в комплекс.

Вход в подъезд — на уровне земли, входные группы прозрачны, в каждом подъезде — небольшое уютное лобби, где можно встретить курьера или подождать друзей.

Квартиры сдаются готовыми к косметическому ремонту: со шпатлеванными стенами, остекленными лоджиями и балконами, фиброцементной стяжкой пола с шумоизоляционным слоем. В 12 домах «Расцветай на Красном» представлено жилье на любой вкус — от компактных студий до просторных квартир для большой семьи.

Руководитель департамента новостроек компании «Этажи» Дмитрий Жуков:

— Важным критерием является соблюдение сроков строительства и соблюдение заявленного проекта. ГК «Расцветай» зарекомендовала себя уже традиционно высокими темпами строительства и качеством своих домов, если взять совокупность многих потребительских характеристик, то, на мой взгляд, «Расцветай на Красном» — один из интересных проектов как с точки зрения конечного потребителя, так и с позиции инвестиций в недвижимость.

Евгений Трибунский, руководитель агентства недвижимости «НМаркет.ПРО»:

— Сильная сторона проектов ГК «Расцветай» — соблюдение сроков сдачи и качество строительства. Застройщик никогда не экономит на мелочах, зачастую уровень качества исполнения превосходит ожидания покупателей. Важно внимание к деталям, застройщик не экономит там, где мог бы: например, они ставят радиаторы известных европейских брендов, применяют морозостойкий отделочный кирпич, характерный для проектов бизнес-класса.

Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф

Фото предоставлены пресс-службой компании

1 114

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик ГК Расцветай


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Workle.ru
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

За последние четыре месяца в Сибирь импортировано 25 тонн мягких игрушек

14/02/2022, 11:47

Новосибирск лидирует округе по количеству открытых в январе вакансий

12/02/2022, 11:09

По требованию генпрокуратуры в отношении красноярского предприятия могут возбудить уголовное дело

11/02/2022, 15:30

В Омске за хищение бюджетных средств осужден экс-руководитель волейбольного клуба

11/02/2022, 13:09

Актуальный разговор

Интервью

Тренды 2022 года на кадровом рынке. И соискателям, и работодателям придется меняться

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Ученые НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну

14/02/2022, 18:15

Отчет мэра Новосибирска прошел «без огонька»

14/02/2022, 16:00

В Новосибирской области поэтапно смягчат ковидные ограничения

14/02/2022, 13:06

В марте состоится предварительное судебное заседание по делу экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца

14/02/2022, 12:36
Популярное

В Госдуму внесут законопроект о штрафах и уголовной ответственности за нападение бездомных животных

14/02/2022, 18:09

Кому грозит наказание за фриланс

14/02/2022, 16:27

Товары для творчества и разные виды игрушек могут подорожать на 10-50%

14/02/2022, 14:52

Особенности аллергии у пожилых людей

14/02/2022, 09:39

«AliExpress Россия» заплатит авторам за фото и видео о товарах в приложении

11/02/2022, 12:17

Госдума поддержала предложение о пожизненном административном надзоре за педофилами

11/02/2022, 10:45

Не пытайтесь «сбыть» фальшивку

11/02/2022, 09:55
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компаниям МСБ гарантируют скидку по банковским гарантиям при открытии расчетного счета

14/02/2022, 17:57

Клиенты ВТБ смогут временно заблокировать кредитную карту из-за угрозы мошенников

14/02/2022, 14:18

Мошенники активизировались накануне 14 февраля

14/02/2022, 11:10

ВТБ: новое повышение ключевой ставки «добавит» рынку депозитов минимум 100 млрд рублей

14/02/2022, 10:54

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и накопительным счетам

14/02/2022, 10:50

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

новости Новосибирска

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

Почти 660 млн рублей выдали новосибирцам кредитные кооперативы в 2021 году

Оформление ипотеки на удаленке набирает популярность

Новосибирская компания планирует разместить облигации на 300 млн рублей

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

новости Новосибирска

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Застройщикам Новосибирска ограничат отклонения в проектах новостроек

В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Застройщики готовятся к сносу частного сектора в Новосибирске

В Новосибирске вырос спрос на аренду жилья

Технологии

новости Новосибирска

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

S7 Airlines стала лауреатом премии Skyway Service Award в трех номинациях

В области отремонтируют дорогу к нефтяному месторождению

На межрегиональных пассажирских перевозках нарушаются условия конкуренции

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

Медицина

Новости компаний

ГК «Инвитро» открыла в Новосибирске первую клинику

Более 50% тестов на коронавирусов сейчас положительны

В Новосибирской области почти 4000 новых случаев коронавируса в сутки

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

Новости Новосибирска

Отчет мэра Новосибирска прошел «без огонька»

В Новосибирской области поэтапно смягчат ковидные ограничения

Жители «Щ» вновь вышли с пикетами в поддержку «большого сквера на Демакова»

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

С сотрудников полиции взыщут ущерб за браконьерство

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска