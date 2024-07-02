Компенсацию за неудачный шопинг попыталась выбить у S7 жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска пыталась получить компенсацию у S7.
По данным Mash.Siberia, Ирина (имя женщины изменено) возвращалась из Москвы в Новосибирск после шопинга. Девушка должна была лететь с ручной кладью, но ее чемодан с покупками не поместился в калибратор.
– Пришлось сдавать в багаж, – говорится в сообщении.
Дома пассажирка решила обратиться в суд и потребовала компенсацию за упущенную выгоду. Она объяснила, что если бы ей разрешили взять ручную кладь, она смогла бы привезти больше вещей.
В качестве доказательства женщина показала выписку с карты, где было 55 тысяч рублей. Также она уточнила, что не успела купить еду для себя и ребёнка в кафе, из-за чего сильно расстроилась. Но такая история не растрогала судью, и деньги остались у компании.
Ранее редакция сообщала о том, что самолет из Новосибирска не долетел до Южно-Сахалинска.
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