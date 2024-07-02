Пациенту, который не мог глотать твердую пищу, помогли хирурги из Новосибирска

К новосибирским врачам из Мешалкина с просьбой о помощи обратился 22-летний житель Владивостока.

По рассказу парня, в 2019 году у него начались кратковременные приступы сдавливания горла. С течением времени это стало проявляться в виде помехи в пищеводе. В последствии он не смог нормально глотать даже маленькие кусочки еды без воды.

— В начале 2023 года стала застревать в горле и жидкая каша, — рассказали в пресс-службе клиники им. ак. Е.Н. Мешалкина.

Новосибирские врачи смогли выявить редкую врожденную аномалию – так называемое «сосудистое кольцо». Оно возникает из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца.

— «Виновницей» стала аномально отходящая правая подключичная артерия. В детском возрасте это может никак не проявляться, — уточнил Максим Ляшенко, заведующий отделением аорты и коронарных артерий Центра.

Золотые руки хирургов спасли пациента, и уже через сутки после операции пациент был переведен в обычную палату. Там он без особого труда смог насладится обычной пищей.

Ранее редакция сообщала о том, что врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске.