Пациенту, который не мог глотать твердую пищу, помогли хирурги из Новосибирска

К новосибирским врачам из Мешалкина с просьбой о помощи обратился 22-летний житель Владивостока.
По рассказу парня, в 2019 году у него начались кратковременные приступы сдавливания горла. С течением времени это стало проявляться в виде помехи в пищеводе. В последствии он не смог нормально глотать даже маленькие кусочки еды без воды.
— В начале 2023 года стала застревать в горле и жидкая каша, — рассказали в пресс-службе клиники им. ак. Е.Н. Мешалкина.
Новосибирские врачи смогли выявить редкую врожденную аномалию – так называемое «сосудистое кольцо». Оно возникает из-за неправильного расположения сосудов вокруг сердца.
— «Виновницей» стала аномально отходящая правая подключичная артерия. В детском возрасте это может никак не проявляться, — уточнил Максим Ляшенко, заведующий отделением аорты и коронарных артерий Центра.
Золотые руки хирургов спасли пациента, и уже через сутки после операции пациент был переведен в обычную палату. Там он без особого труда смог насладится обычной пищей.
Ранее редакция сообщала о том, что врачи выявили два случая редкой опухоли груди у мужчин в Новосибирске.
Источник фото: НМИЦ им. Ак. Е.Н. Мешалкина. автор: пресс-служба.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru