«Свободу женщинам Востока!»: новосибирский депутат поддержал идею о запрете ношения никаба

Депутат новосибирского Горсовета Ростислав Антонов поддержал идею о запрете ношения никаба (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз — прим. Редакции), на днях прозвучавшую из уст муфтия Дагестана.

Ростислав Антонов считает, что это поможет защитить традиционную культуру российских народов, исповедующих ислам, имеющих богатейшие традиции национального женского костюма, которой подобное упрощение наносит непоправимый вред.

— Думаю, что мы должны следовать в фарватере таких передовых стран Средней Азии как Таджикистан и Узбекистан, а потому я поддерживаю муфтия Дагестана в этом стремлении. На мой взгляд запрет должен быть установлен в рамках федерального законодательства, и возможно не только на никабы. Свободу женщинам Востока!, — высказался депутат.

Напомним, заявление духовного лидера мусульман республики прозвучало на встрече главы Дагестана Сергея Меликова с общественниками.

— Если вы хотите, чтобы вашу жену не видели, держите ее дома, — высказался он, отметив, что фетва о запрете ношения никаба будет вынесена в ближайшие дни.

Такое решение главой муфтията было принято после скандала в Дагестане. Раскрутила историю одна из местных жительниц, которая пришла на прием к доктору в никабе, а потом в соцсетях пожаловалась на то, что ее отказались обслуживать. За «сестру» сразу же впряглись местные, так называемые, общественники. Они начали звонить руководству клиники, требовать извинений от медика, даже не разобравшись в реальной ситуации.

Сама врач записала видео и опубликовала его в социальных сетях. Евгения Макеева объяснила, что просто попросила девушку снять никаб, чтобы провести осмотр. Та, естественно, отказалась. Но из-за огромного резонанса и угроз врачу в итоге пришлось публично извиняться за этот инцидент.

На защиту Евгении встал глава муфтията республики Дагестан. Он разобрался в ситуации и пришел к выводу, что весь конфликт был искусственно раздут.