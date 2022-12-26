Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Иркутской области

Соглашение о развитии производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного газа на территории Иркутской области заключили сегодня правительство Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии».

— Документ предусматривает строительство на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) линии по производству сжиженного природного газа (ЛСПГ) в рамках первого этапа мощностью 0.75 тонны в час; вторым этапом компания «Газпром СПГ технологии» планирует построить комплекс по производству сжиженного природного газа (КСПГ). Мощность этого объекта составит 3 тонны в час, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области

Проект стороны намерены реализовать к началу 2025 года. Ориентировочный объем инвестиций составит 3 млрд рублей, планируется создать не менее 80 новых рабочих мест. Основным сегментом сбыта сжиженного природного газа станет транспортная отрасль, также прорабатывается возможность автономной газификации котельных Иркутской области.

На данный момент уже определена территория размещения ЛСПГ, ведется проработка комплексного ресурсоснабжения комплекса, а также оформление прав на земельные участки, определен состав основного технологического оборудования, выбран поставщик, выполняются проектные работы.

— Поскольку сейчас есть ряд заинтересованных компаний-потребителей, транспортных компаний в регионе по использованию СПГ, при активном содействии руководства региона в третьем квартале следующего года уже планируем на привозном СПГ запустить в эксплуатацию криоАЗС, — подчеркнул Иван Кожевников, генеральный директор ООО «Газпром СПГ технологии».

ООО «Газпром СПГ технологии» является компанией специального назначения для реализации проектов ПАО «Газпром» по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ с целью использования в качестве моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики.

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