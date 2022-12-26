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Новосибирских чиновников не выпустят с работы до вечера 31 декабря

  • 26/12/2022, 15:24
Автор:
"новый год"
Во избежание возможного срыва «бюджетных» работ для получения федеральных трансфертов.

Все ответственные сотрудники подразделений регионального правительства и муниципальных органов власти задержатся на рабочих местах до 31 декабря пока не будут произведены все бюджетные манипуляции, необходимые для получения регионом федеральных трансфертов. Такое поручение губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания.

  Важно очень чётко завершить год не только в части фактического выполнения работ на мероприятиях, но и закрыть финансовый год, особенно в части расходования средств федерального бюджета,   заявил губернатор.   По итогам 2022 года объёмы федеральных трансфертов были для нашего региона достаточно рекордными. Поэтому важно завершить год без сбоев. Требуется, чтобы все сотрудники были на рабочих местах вплоть до 31 декабря, находились в прямом взаимодействии со всеми региональным министрами, чтобы, если сбои с прохождением платежей возникнут, оперативно ситуацию поправить.

профицит бюджета

Пока бюджет Новосибирской области исполняется с профицитом в 12 млрд рублей

Как напоминает глава региона, месяцем ранее уже была ситуация, когда в результате рассогласованности действий областных и городских чиновников, проведение необходимых финансовых операций оказывлось под угрозой срыва.

  У нас были сбои при исполнении плана платежей в ноябре,   заявляет Андрей Травников.   Ситуацию можно было бы поправить, если бы министр знал об этом и своевременно включился. Никто не сигнализировал, ответственных на рабочих местах не было, вот и были такие сбои. Но ноябрь   не последний месяц, а декабрь   завершающий. Если будут накладки, будет очень обидно. Как говорится, работы выполнены, деньги были немалые, а завершить год достойно не сможем. Не хотелось бы испортить настроение перед новым годом. Потому просьба: всем организовать дежурство и достойно завершить 2022 год.

По информации правительства Новосибирской области, в настоящее время, за неделю до завершения финансового года в доходную часть область получила 249,5 млрд руб. Из них 190 млрд   собственные доходы. План по собственным доходам выполнен на 97%. До конца года ожидается получение ещё 11 млрд доходов. В основном, это платежи по налогу на прибыль и завершающие платежи по НДФЛ. Расходная часть бюджета профинансирована в объёме 251 млрд., 88% исполнения. До конца месяца, исходя из корректировок планов распорядителей бюджетных средств, которые поданы в министерство финансов, ожидаются кассовые расходы на 17 млрд руб.

В соответствии с официальным письмом федерального казначейства, последние платёжные документы на использование средств федерального бюджета принимаются 27 декабря, по средствам областного бюджета  29 декабря.

 

Ранее редакция сообщала о том, сколько федеральных средств может получить Новосибирская область.

 

Фото Pixabay.com, автор Gam-Ol

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы Новый год власть бюджет


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