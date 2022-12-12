В 2028 году в Иркутской области начнется строительство нового аэропорта

В Иркутской области планируют в 2023 году провести конкурсные процедуры по поиску инвестора для строительства нового аэропорта Иркутска и реконструкции действующего. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— Мы сейчас ждет от компаний предложений, кто готов в сложную инвестиционную работу войти. Это не только строительство нового, но и реконструкция старого [аэропорта]. Мы планируем в следующем году конкурсные процедуры провести. Сегодня мы сформировали рабочую группу, зарезервировали земельные участки, — сказал Кобзев.

Расчетная стоимость строительства нового аэродромного комплекса 53 млрд. рублей. Начать строительство планируется в 2028 году, завершить — к 2031 году. Для стройки согласована площадка вблизи деревни Позднякова в пригороде Иркутска.

Ранее сообщалось, что Минобороны России согласовало площадку в деревне Позднякова под строительство нового аэропорта. Губернатор Игорь Кобзев назвал это хорошей и долгожданной новостью — региональные власти вели переговоры по этой территории больше года.

Действующий аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год. Новый аэропорт необходим в связи с растущим пассажиропотоком. Аэропорт Иркутска входит в число 20 крупнейших в России по показателям пассажиропотока. В 2015 году аэропорт был передан из федеральной собственности в областную с целью привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства для модернизации существующего авиаузла и строительства нового.

Ранее редакция сообщала, что в Толмачево запустили новый комплекс взлётно-посадочной полосы.