Казахстан отказался помогать России обходить западные санкции

Казахстан не станет присоединяться к санкциям стран Запада, направленным против России, но также не будет помогать в обходе ограничительных мер, заявил МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK.

При этом дипломат Казахстана признал, что антироссийские санкции негативно сказались на экономике его страны.

Что касается украинского конфликта, Тлеуберди подчеркнул, что и Россия, и Украина исторически являются дружественными Казахстану странами.

— Президент Казахстана [Касым-Жомарт] Токаев находится в постоянном контакте с президентами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров <…>», — добавил руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства.

24 февраля Россия объявила о начале СВО в Украине. В ответ на это Запад стал поэтапно введить против РФ многочисленные масштабные санкции.

Ранее редакция сообщала, что власти США снова расширили список санкций в отношении РФ. В перечень попали 10 российских организаций, связанных с судоходством.

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