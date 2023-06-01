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Минстрой РФ похвалил Новосибирск за работу с парками и городскими водоемами

  • 01/06/2023, 17:34
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Минстрой РФ похвалил Новосибирск за работу с парками и городскими водоемами
В мэрии признались, что только приступили к этой работе.

На федеральном уровне отметили Новосибирск в части работы с озелененными территориями. Об этом в своем приветственном слове на конференции, посвященной развитию городского водного каркаса, сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько.

— Новосибирск может служить примером общественного подхода в создании зеленых пространств, — говорит замминистра. — Мировой опыт показывает, что зеленые территории — это не только эмоциональный комфорт, но и привлекательность территории для жизни людей. Хочется, чтобы у нас в каждом городе был не только главный архитектор, но и главный садовник.

В то же время в мэрии Новосибирска признают, что толчком к развитию зеленых зон послужил личный опыт главы города во время рабочих поездок в европейскую часть России и Республику Беларусь.

— Там очень бережно относятся к своим рекам, — рассказывает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Видишь маленький ручеек, спустишься — а там парковая зона. У нас в городе, помимо Оби, 8 малых рек. В позапрошлом году мы территорию в поймах малых рек не отдали под застройку. Для нас водно-зеленый каркас — центральная идея.

В качестве актуальных задач в плане развития водного каркаса глава города обозначает, в частности, продолжение обустройства прибрежных зон.

Новости Новосибирска

Вместо гаражей и свалки в пойме реки Каменки появится уникальный ландшафтный парк

Напомним, сейчас в Новосибирске идет благоустройство парка на реке Каменке. На площади более 20 гектаров появятся тихие зоны для прогулок, спортплощадки, велодорожки и детские уголки, а доступ к реке будет открыт. Это первый в России парк, который построят на затопляемой территории.

На левом берегу, рядом с ледовым дворцом спорта, благоустраивается парк «Арена».  В марте 2022 года проект паркового пространства, соединяющего Бугринскую рощу с территорией парка, был представлен ВЭБу. Ориентиром для парка стали  московские Сокольники.

В 2024 году мэрия Новосибирска планирует начать строить парк на берегу Ини в Первомайском районе. Он займет 12 гектаров. Дизайн-проект парка предусматривает пешеходные дорожки, экотропы, велодорожки, детские и спортивные площадки, скейт-парк, пункты проката, площадки для дрессировки собак, а также смотровые площадки.

По информации Минстроя РФ, в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» в России благоустроены 820 парковых территорий, с начала 2023 года — 186.

Ранее редакция сообщала, что при создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт. 

Фото: Официальный телеграм-канал управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парки Новосибирска Малые реки Новосибирска зелёные зоны водоемы Новосибирска благоустройство Новосибирска Анатолий Локоть Алексей Ересько


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