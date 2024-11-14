Комплексные меры по поддержке многодетных семей разрабатывают законодатели

Законодатели решили перейти от ситуационной помощи многодетным семьям к системной. На очередном пленарном заседании Госдумы новосибирский депутат Александр Аксененко выдвинул на рассмотрение сразу три социальные инициативы, соавтором которых он является. Речь идет об увеличении суммы материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, о праве бесплатной парковки для многодетных семей и назначении досрочной пенсии мужчинам, у которых трое и более детей. Об этом депутат рассказал в своих социальных сетях.

— Очевидно, что все три законопроекта в горизонте направлены на улучшение демографической политики, — рассказал депутат. — Мы должны понимать, что разовые меры — выплаты и подарки — это очень хорошо. Но при этом, полноценная постоянная поддержка важна не меньше. Именно поэтому мы занимаемся разработкой проектов, которые будут работать постоянно, помогать нашим семьям, давать базовую поддержку, некое основание для дальнейшего роста семей.

Аксененко пояснил, что единовременные выплаты не мотивируют семьи планировать рождение детей. Потому что родители понимают, что базовые нужды ребенка — это ежедневные траты, которые «растянуты» на много лет, пока ребенок не встанет на ноги.

— Важна именно долговременная поддержка – обеспечить ранней пенсией не только многодетную мать, но и отца, — так он сможет с большей долей вероятности помочь своим детям возможность получить высшее образование. Дать льготу на парковку многодетным — в основном все детские «развлекушки» всегда находятся в центрах городов, а там парковки бьют по кошельку. Увеличить маткапитал точечно в регионах с низкой рождаемостью — показать, что мы видим и понимаем проблемы и готовы их решать, — говорит Аксененко.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский депутат Аксёненко предложил пересмотреть систему расчёта пособий. По его мнению, введение минимального расчетного показателя обеспечит автоматическую индексацию пособий.