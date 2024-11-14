Налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске

Около 70% жилья в Новосибирске приобретается лицами, которые не нуждаются в нем и используют эти объекты для получения дохода при сдаче в аренду. Только 30% покупателям квартир они необходимы для собственного проживания. Об этом руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщил на пленарном заседании V Новосибирского налогового форума.

— Проанализировав базу данных, мы установили, что 19 тысяч налогоплательщиков, имеющих в собственности более 5 жилых объектов, не отчитываются о получаемых доходах. Возникает вопрос: если у человека в собственности 10-15 квартир, то вряд ли он может их использовать для проживания, — констатировал Морозов. — Это подтверждает и тот факт, что в Новосибирске работает 6 фирм, которые оказывают услуги в содержании и обслуживании такого жилья. То есть у собственников уже не хватает сил и возможности самостоятельно управлять своим имуществом.

Установив категорию граждан, которым принадлежит 5 квартир и более налоговики наложили этот показатель на стоимость аренды жилья в разрезе однокомнатных квартир и выяснили, что из-за уклонения от уплаты налогов таких собственников региональный бюджет в год недополучает 2,2 млрд рублей в год.

— Такая ситуация опасна не только с точки зрения недопоступления налогов в бюджет, но и с точки зрения антитеррористической безопасности, в том числе с точки зрения нарушения миграционной политики. Этот вопрос мы также обсудили с коллегами из правоохранительных органов, — заявил Геннадий Морозов. — Я предупреждаю вас, руководителей предприятий, и прошу донести эту информацию до своих коллективов, что налоговая служба начала работу на сегменте арендных квартир в 2024 году и в 2025 году эта работа будет усилена.

Напомним, по данным аналитиков «Авито Недвижимость», за последние три месяца количество доступных для аренды квартир в Новосибирске уменьшилось на 3%, а средняя ставка аренды составила 30 тысяч рублей. Аналитики «Яндекс Аренда» сообщали, что средняя стоимость аренды в Новосибирске составляет 40 тысяч рублей и выросла на 37,6 % с начала года.

Стоит также отметить, что региональные власти активно изыскивают возможности для наполнения доходной части бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что ужесточить правила аренды жилья мигрантами хотят в Новосибирске.