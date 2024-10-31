Новосибирский депутат Аксёненко предложил пересмотреть систему расчёта пособий

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Александр Аксененко предложил изменить систему социальных выплат в России. Свою инициативу он представил премьер-министру Михаилу Мишустину. Редакция Infopro54 ознакомилась с документом.
Парламентарий напомнил, что сегодня в России система социальных выплат работает по принципу установления фиксированных сумм. Это не позволяет оперативно реагировать на изменения макроэкономических показателей, в том числе инфляцию и стоимость жизни. Это приводит к тому, что реальные доходы граждан снижаются, а помощь от государства теряет свою эффективность, — говорится в документе.
К тому же, указывает Сергей Аксененко, регионы отличаются по уровню зарплат и стоимости товаров и услуг. Как следствие, в одних регионах получаемые выплаты могут быть достаточными для покрытия базовых нужд, тогда как в других они оказываются явно недостаточными.
Аксененко уверен, что для своевременной индексации всех выплат необходимо ввести минимальный расчётный показатель (МРП), который будет утверждаться раз в год и браться за основу для расчёта всех пособий и штрафов в стране. Тогда не будет надобности «индексировать каждую выплату отдельно, проходя все круги бюрократии с принятием каждой отдельной величины и утверждением её в бюджете».
В ответе на инициативу сказано, что Минтруд и Минфин рассмотрят возможность подобной реформы исчисления выплат.
Ранее редакция сообщала, что предложил увеличить выплату на новорожденного до 50 тысяч рублей. Сегодня единовременная выплата при рождении ребенка в регионе составляет чуть больше 29,5 тысяч рублей.
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