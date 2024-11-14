Новосибирский актер Кологривый требует за съемки в рекламе 12 миллионов рублей

Актёр из Новосибирска Никита Кологривый просит 12 миллионов рублей за участие в рекламных съёмках.

Кроме того, артист категорически отказывается летать на самолете «Суперджет» и требует в не мене двух телохранителей, если на съемке присутствует много человек.

Особые требования предъявляется и к гримерам, работающим на съёмках. Например, они должны принимать во внимание тип кожи актёра, а также использовать специальные косметические средства и поддерживать комфортную температуру в помещении.

Для комфортных условий во время съёмок в павильоне или в интерьере, актеру необходимо предоставить отдельную комнату отдыха, оснащенную по последнему слову техники. Во время работы на природе Кологривый просит специальный вагончик премиум-класса.

По данным издания Baza, питание актёра должно быть организовано на уровне лучших ресторанов, а после окончания съёмок его необходимо отвезти в пятизвёздочный отель с номером класса люкс.

Ранее редакция сообщала о том, что актёр-скандалист Никита Кологривый стал соведущим Гарика Харламова в Comedy Club.