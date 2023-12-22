Кому не будут индексировать пенсию

Профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов в беседе с изданием Москва 24 рассказал, что страховая пенсия для пожилых людей, продолжающих работать, больше не будет индексироваться.

Специалист напомнил, что страховая пенсия для неработающих граждан каждый год индексируется с 1 января. При этом размер индексации составляет процент, который не должен быть ниже уровня инфляции.

Когда пенсионер увольняется с работы, индексация будет возобновлена, однако это произойдет не сразу, добавил Александр Сафонов, так как Социальный фонд РФ обязан удостовериться, что пенсионер больше не получает страховые отчисления от заработка со стороны работодателей. На это может уйти не менее трех месяцев, после чего пенсию проиндексируют до уровня, объявленного в текущем году.

Разницу за эти три месяца пенсионеру также будут компенсировать, заключил профессор.

Ранее редакция публиковала семь видов доплат к пенсии в 2024.