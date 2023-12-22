Бойцов в зоне СВО поддержал советник губернатора Новосибирской области Михаил Симонян

Советник губернатора Новосибирской области Михаил Симонян вместе с народным артистом России Андрей Соколов поддержал бойцов, находящихся в зоне СВО на лечении. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— От главы региона военнослужащим поздравляю с наступающим Новым годом и пожеланию скорейшего выздоровления, возвращения домой с победой, — сказал Симонян.

Также он представил бойцам Андрея Соколова, который стал организатором проекта «Культура в помощь Донбассу». И регулярно выезжает на новые российские территории с различной гуманитарной помощью и концертами.

Ранее редакция сообщала о том, что 41-я общевойсковая краснознаменная армия стала Гвардейской.