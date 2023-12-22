Охоту на пьяных водителей открыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирской области стартовали профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

В рамках рейда наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей, пресекать нарушения правил дорожного движения.

— Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до 2 лет лишения свободы, — сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что за 11 месяцев в области произошло 221 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 62 человека. За этот же период в регионе вынесли 729 приговоров по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Ранее редакция сообщала о том, что конфискованные у нарушителей автомобили отправят в зону спецоперации.