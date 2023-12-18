Рекламодателям

Семь видов доплат к пенсии в 2024

  • 18/12/2023, 16:27
Автор:
Семь видов доплат к пенсии в 2024
За счет целого ряда госпрограмм и льгот люди, достигшие пенсионного возраста, могут рассчитывать на увеличение пенсии.

Социальная доплата

Касается пенсионеров, у которых размер пенсии по старости ниже прожиточного минимума в том регионе, где они проживают. Мера актуальна для нетруспособных граждан.

Доплата за иждивенцев

Составляет одну треть от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Допвыплата для тех, кто работал в сельской местности

При стаже более 30 лет размер доплаты составляет 25% от фиксированной части пенсии. Следует отметить, что данная льгота сохраняется даже при переезде в город.

Надбавка за возраст и инвалидность

Пенсионеры старше 80 лет и люди с первой группой инвалидности получают 100% доплату от фиксированной части пенсии.

Северные надбавки

Предусмотрены для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и рассчитываются, исходя из страхового стажа проживания в данных регионах.

Доплата представителям специфических профессий

Для летчиков и горняков предусмотрены особые условия в зависимости от должности и стажа работы.

Надбавки также представляются гражданам, отмеченным государственными наградами (лауреатам госпремий, Героям России и СССР, награжденным различными орденами.

Ранее редакция сообщала, что Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию.

Фото: freepik.com — freepik 

2 878

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Пенсия пенсионные выплаты доплата к пенсии


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Названы новые депутаты горсовета Новосибирска

Они победили на довыборах, которые прошли 15-17 декабря.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска проголосовал на довыборах в Совет депутатов

Он призвал жителей города поучаствовать в довыборах.
Читать далее >>

Отстает от графика строительство крупной котельной под Новосибирском

Прокуратура потребовала от подрядчика привлечь на объект дополнительную рабочую силу.
Читать далее >>

Медвежатам Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год

Сегодня они весят уже по 100 кг каждая.
Читать далее >>

Названа основная причина повышения цен на яйца и курицу в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию.
Читать далее >>

Проект по переработке зерна на 5 млрд рублей представят на инвестсовет Новосибирской области

Земельный участок для реализации проекта уже поставлен на кадастровый учет.
Читать далее >>

Более 300 поправок внесено в бюджет Новосибирской области на ближайшие три года

Депутаты Заксобрания приняли бюджет во втором чтении.
Читать далее >>

Инвесторам предложат еще 9 комфортных остановок в Новосибирске

В обмен предприниматели должны установить более 18 остановочных навесов.
Читать далее >>

«Ростелеком» презентовал пятую версию отечественной операционной системы «Аврора»

«Ростелеком» представил ОС «Аврора 5.0».
Читать далее >>

Итоги первого года работы при новой цене на тепло подвели в Новосибирске

Отчет о первых итогах отнесения города Новосибирска и Куйбышева к ценовой зоне теплоснабжения заслушали депутаты регионального парламента.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Личность как бренд и бренд как личность

Особенности национального кейтеринга и его трансформации в турбулентное время раскрывает Анна Сидевич, основатель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Школьница упала в яму в ЖК «Матрешкин двор» и пролежала там 2 часа на морозе
18/12/23 23:24
Общество Происшествия
Брошенное циркачами в Новосибирске медвежье семейство обрело постоянный дом
18/12/23 18:31
Общество
Для строительства СКИФа привезут рабочих из Индии и Турции
18/12/23 18:08
Бизнес Наука
Общегородскую программу новогодних мероприятий представили в мэрии Новосибирска
18/12/23 17:55
Город Общество
«Не простые, а золотые»: новосибирским пенсионерам не хватает денег на десяток яиц
18/12/23 17:22
Общество
Главой новосибирского дептранса временно стала Олеся Богомазова
18/12/23 17:17
Город Отставки и назначения Транспорт
Студентка из Новосибирска Байана Иванова получила корону «Мисс Алтай»
18/12/23 16:52
Общество
«Бил и запрещал даже телевизор смотреть»: отец-одиночка несколько лет издевался над маленьким сыном под Новосибирском
18/12/23 16:29
Общество Право&Порядок
Нашли подрядчика для ремонта 7,5 км трассы в Новосибирской области
18/12/23 16:07
Транспорт
Украл и съел: любителя паровых мантов задержали в Новосибирске
18/12/23 15:44
Право&Порядок
Бизнесмен из Новосибирска развел заключенных на 760 тысяч рублей
18/12/23 15:31
Общество Право&Порядок
В ДТП с двумя машинами пострадали школьницы в Новосибирске
18/12/23 14:39
Происшествия
Названа дата открытия лыжни в парке «Арена» в Новосибирске
18/12/23 14:34
Город
Внимание главы Следственного комитета привлек еще один девелопер из Новосибирска
18/12/23 14:16
Недвижимость
«Праздник к нам приходит»: предновогодняя готовка и уборка бесят новосибирцев
18/12/23 13:55
Общество
Новую продовольственную ярмарку откроют на левом берегу в 2024 году в Новосибирске
18/12/23 13:51
Город
Названы новые депутаты горсовета Новосибирска
18/12/23 13:20
Власть Политика
В ресторанах Новосибирска выросла бронь на новогодние праздники
18/12/23 13:01
Бизнес Город
«Придется усыпить»: живодер выбросил собаку с балкона 5 этажа под Новосибирском
18/12/23 13:00
Общество Происшествия
Девелоперы прокомментировали резкий рост цен на снос деревьев в Новосибирске
18/12/23 12:21
Бизнес Власть Город Недвижимость
Популярное
Семь видов доплат к пенсии в 2024
18/12/23 16:27
Около половины сибиряков назвали 2023 год удачным для себя
18/12/23 16:00
Производители бытовой техники пророчат рост цен на их продукцию
18/12/23 13:50
Длительный сон в выходные способен понизить риск инсульта
18/12/23 9:38
Мошенники используют новую схему обмана в интернете
15/12/23 15:17
Эксперт предупредил о вреде употребления фиточая и добавки омега-3 для печени
15/12/23 11:44
Новости компаний
ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%
18/12/23 11:50
Сбер выдал более 9,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий IT-специалистов Сибири
18/12/23 11:14
В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям
18/12/23 10:41
Сбер и Национальный совет по корпоративному волонтерству наметили перспективы сотрудничества
15/12/23 10:50
В ожидании заседания ЦБ банки повышают ставки по сберегательным продуктам
14/12/23 11:49
ВТБ поможет предпринимателям создать бизнес-план и выбрать стратегию развития компании
14/12/23 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска