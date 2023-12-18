Семь видов доплат к пенсии в 2024

Социальная доплата

Касается пенсионеров, у которых размер пенсии по старости ниже прожиточного минимума в том регионе, где они проживают. Мера актуальна для нетруспособных граждан.

Доплата за иждивенцев

Составляет одну треть от фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Допвыплата для тех, кто работал в сельской местности

При стаже более 30 лет размер доплаты составляет 25% от фиксированной части пенсии. Следует отметить, что данная льгота сохраняется даже при переезде в город.

Надбавка за возраст и инвалидность

Пенсионеры старше 80 лет и люди с первой группой инвалидности получают 100% доплату от фиксированной части пенсии.

Северные надбавки

Предусмотрены для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и рассчитываются, исходя из страхового стажа проживания в данных регионах.

Доплата представителям специфических профессий

Для летчиков и горняков предусмотрены особые условия в зависимости от должности и стажа работы.

Надбавки также представляются гражданам, отмеченным государственными наградами (лауреатам госпремий, Героям России и СССР, награжденным различными орденами.

Ранее редакция сообщала, что Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию.