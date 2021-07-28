Выбираем защитный чехол для смартфона: основные критерии

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На сайте https://ecase.com.ua/category/chekhly-samsung-galaxy-a52/ есть чехлы для Samsung Galaxy A52, которые изготовлены из кожи. Для них характерны такие особенности:

долгий срок эксплуатации;

повышенная прочность;

стойкость к влаге и другим негативным факторам;

простота в уходе.

Кроме того, чехлы из натуральной кожи имеют презентабельный внешний вид. Они отлично впишутся в имидж состоятельного и успешного человека.

Если кожаный чехол не по карману, то хорошей альтернативой выступает аксессуар из кожзаменителя. Визуально материал идентичный. Разница только в качестве, оно немного хуже.

Чехлы накладки часто изготавливаются из силикона. Материал эластичный и легкий. Он не утяжеляет гаджет, поэтому тот удобно лежит в руке. Правда, со временем силикон растягивается, и чехол начинает свободно сидеть на телефоне.

Еще есть пластиковые чехлы. Их преимущество — многообразие дизайнерских решений, так как материал хорошо поддается обработке. Они обеспечивают средний уровень защиты. На практике это означает, что при падении телефон останется целым. Но вот сам чехол может треснуть. Хорошо, что заменить его не проблема — цена более чем доступная.

Дополнительные возможности

Современные чехлы могут выполнять не только функцию защиты. Нередко они имеют расширенный функционал, который делает аксессуар многозадачным.

Например, сегодня большой популярностью пользуются чехлы со встроенным аккумулятором. Это отличное решение для тех, кто интенсивно эксплуатирует свой смартфон в течение дня и вынужден заряжать его на постоянной основе. Аксессуар будет поддерживать оптимальный уровень заряда и не придеется срочно искать источник питания.

Конфигурация

Есть универсальные чехлы и чехлы, предназначенные для конкретной модели смартфона. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение второму варианту. Такой чехол в полной мере соответствует габаритам смартфона, плотно и надежно фиксирует его внутри, не закрывает функциональные кнопки и разъемы. Купить такой аксессуар для Xiaomi Redmi Note 7 можно по этой ссылке https://ecase.com.ua/category/chekhly-xiaomi-redmi-note-7/.

Универсальные чехлы обойдутся дешевле. Они подходят для различных смартфонов. Однако нельзя гарантировать, что будет обеспечена высокая степень защиты. В этом заключается их главный недостаток.

Дизайн

Чехол должен нравиться. Хорошо, что современные производители предлагают большой выбор дизайнерских решений. С ассортиментом чехлов для Xiaomi Redmi 7A можно ознакомиться здесь https://ecase.com.ua/category/chekhly-xiaomi-redmi-7a/. Стоит обратить внимание на модели однотонного цвета. Смотрятся они лаконично и стильно, будут уместны в любой ситуации. Есть как яркие, так и классические оттенки.