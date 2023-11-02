Кому следует ожидать прибавку к пенсии

Прибавку к пенсии получат пожилые граждане, которым в октябре текущего года исполнилось 80 лет. При этом повышение произойдет в автоматическом режиме на основании данных Социального фонда. Также пенсия вырастет на 7567 рублей 33 копейки у граждан, имеющих первую группу инвалидности.

Кроме того, треть от указанной суммы получат пенсионеры, у которых появился иждивенец. Например, в случае, когда один из супругов вышел на пенсию, размер которой оказался меньше, чем у второго супруга. Для получения такого рода выплаты необходимо обратиться в Соцфонд.

Пенсия граждан, которые при выходе на пенсию по возрасту продолжили работать и уволились три месяца назад, тоже будет проиндексирована.

Что касается пенсионеров, вышедших на пенсию из сферы гражданской авиации и угольной промышленности или имеющих значительный «северный» стаж, то размеры дополнительных выплат к пенсиям для них тоже изменятся.

Согласно проекту федерального бюджета, в следующем году пенсии проиндексируют на 7,5%. То есть средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров с 1 января вырастет на 1628 руб. и составит 23,4 тыс. руб.

Также проиндексируют в январе 2024 года выплаты получателей страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца. А в феврале поднимут выплаты инвалидам всех групп, а также детям-инвалидам и инвалидам-чернобыльцам.

Вырастут с 1 февраля пенсионные выплаты участникам и инвалидам войны, а также ветеранам боевых действий и носителям звания Героя СССР или Героя России.

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии, а с 1 октября — выплаты военным пенсионерам и приравненным к ним гражданам (в том числе спасателям, пожарным, таможенникам и сотрудникам органов контроля за оборотом наркотиков).

В августе 2024 года будут скорректированы пенсии работающих пенсионеров: выплаты им увеличат за счет взносов, которые делали работодатели в течение минувшего года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске пенсии за ноябрь выплатят досрочно.