Серьезно ДТП с участием 15 машин произошло в Новосибирске

На территории Октябрьского района у дома 3 по улице Холмский проезд, произошло столкновение 15 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

По сообщению ГИБДД, столкновение оформлено без пострадавших, но с материальным ущербом.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают наряды ДПС. Обстоятельства устанавливаются.

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