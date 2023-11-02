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Серьезно ДТП с участием 15 машин произошло в Новосибирске

  • 02/11/2023, 13:07
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Серьезно ДТП с участием 15 машин произошло в Новосибирске
Пострадавших нет.

На территории Октябрьского района у дома 3 по улице Холмский проезд, произошло столкновение 15 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

По сообщению ГИБДД, столкновение оформлено без пострадавших, но с материальным ущербом.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают наряды ДПС. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобиль Рено перевернулся на крышу в Новосибирске.

Фото со страниц АСТ-54 в Вконтакте 

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : столкновения ДТП авария


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