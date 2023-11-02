Здание детской киностудии «Поиск» отремонтируют за 30 миллионов в Новосибирске

Детская киностудия «Поиск» в Академгородке будет работать в здании, которое отремонтируют к 1 сентября 2024 года. Здание расположено по адресу Детский проезд, 17 в Советском районе. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

Стоимость ремонта будущего здания киностудии обойдет в 30 миллионов рублей.

На данный момент студия арендует различные помещения в Академгородке.

Отмечается, что ежегодно в киностудии «Поиск» проходят обучение более 300 ребят, на мастер-классы приезжают свыше восьми тысяч детей со всей России. Сама киностудия стала визитной карточкой Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что более 155 миллионов дополнительно направлено на капремонт школы под Новосибирском.