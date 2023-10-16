Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске могут отменить из-за жалоб жителей

Скандальная певица Диана Арбенина планирует выступить в столице Сибири 22 октября. Жители города возмутились тем, что наш город принимает артистов, которые критикуют действия Российской армии.

В редакцию Сибкрай ru обратились жители Новосибирска, которые увидели афиши, информирующие о концерте группы «Ночные снайперы».

― Очень странно, что артисты, певцы, которые занимают позицию Украины, спокойно дают концерты в нашей стране. А возможно, на вырученные деньги помогают ВСУ. Это прям как плевок нашим солдатам в лицо. Пока они погибают, тут оппозиционеры страны деньги зарабатывают, ― возмутилась сибирячка.

Билеты на новосибирское мероприятие стоят от 4 300 рублей до 5 200 рублей. Концерт состоится на «Локомотив-Арене».

Это уже не первый инцидент, связанный с данной группой. Выступления уже массово отменились в других регионах России из-за жалоб жителей. Людей не устраивает позиция Арбениной по поводу СВО и критика политики страны.

Ранее редакция писала, что в Кемеровской области отменили участие Дианы Арбениной в фестивале «Динотерра».