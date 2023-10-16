Картонно-бумажный комбинат не смог оспорить результаты торгов на право пользования акваторией Оби

Новосибирское УФАС рассмотрело жалобу АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (АО «Новосибирский КБК») на действия регионального Минприроды при проведении открытого аукциона на право заключения договора водопользования в части использования участка акватории р. Обь. Информация об этом размещена на официальном сайте. Комиссия признала ее необоснованной.

— Признать жалобу акционерного общества «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» необоснованной, — говорится в сообщении.

Напомним, речь идет о праве пользования акваторией реки Обь, расположенной в двух километрах от поселка Красный Яр. Договор водопользования акватории Оби площадью 0,01904 кв. километров заключается с победителем на 20 лет. Участок предоставляется для размещения и эксплуатации судов или проведения погрузочно-разгрузочных работ. Начальная цена лота составляла 256,044 тыс. рублей.

Согласно конкурсной документации, на участие в торгах было подано пять заявок. Все заявки были признаны соответствующими требованиям. 21 сентября, после вскрытия конвертов с заявками участников, состоялся открытый аукцион, в процессе которого цена выросла до 12,044 млн рублей. Последний шаг в торгах был сделан со ставки в 844,9 тысяч рублей. В результате, победителем аукциона признан Артур Черемисин.

— В результате резкого поднятия размера ценового предложения (предложенная Черемисиным цена в 14,6 раз превысила цену, предложенную предыдущим участником) заявитель лишился возможности предложить цену до обозначенных в доверенности 11 млн. руб. Тем самым лишился возможности, как минимум, претендовать на статус участника, предложившего предпоследнюю цену, — говорилось в жалобе.

Однако, АО «Новосибирский КБК» подало жалобу в УФАС, обвинив участников аукциона в сговоре, заявив, что претендент, сделавший предпоследний шаг — компания «Сибирский причал», и человек, увеличивший потом ставку в 15 раз, аффилированы между собой.

Компания потребовала отменить результаты торгов.

Как отметили в УФАС, довод о том, что победителю торгов стало известно о существующих ограничениях ООО «Авангард» и АО «Новосибирский КБК» на размер ценовых предложений 5 млн. руб. и 11 млн.руб. соответственно, не нашло своего подтверждения на момент рассмотрения жалобы.

— Таким образом, в действиях организатора торгов Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области при проведении открытого аукциона на право заключения договора водопользования в части использования участка акватории р. Обь, расположенного у правого берега на расстоянии от 2933,3 км до 2934,1 км от устья р. Обь, около 2 км от п. Красный Яр Новосибирского района не усматривается нарушение порядка организации и проведения торгов, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что довод о реализации незаконной схемы при проведении торгов, в которой заявитель обвинил компании, не может быть проверен в рамках процедуры, предусмотренной исключительно для рассмотрения жалоб.

При этом осуществить необходимый комплекс мероприятий, направленных на оценку данного довода возможно в рамках рассмотрения в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

— Передать материалы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения данных материалов на предмет наличия нарушений законодательства о защите конкуренции, — говорится в решении.

Тем не менее, из документа следует, что 27 сентября Минприроды Новосибирской области направило в адрес Федерального агентства водных ресурсов письмо о включении Артура Черемисина в реестр недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования, так как он не подписал договор и не оплатил предмет аукциона.

— Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предложило ООО «Сибирский причал» заключить договор водопользования по цене предмета аукциона в размере 819 343 руб. 33 коп, — говорится в документе.

Ранее редакция сообщала, что Росприроднадзор направил предостережения ЖК «Венеция» и «Европейский берег» из-за стоков в Обь.