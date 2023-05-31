Жители Кузбасса против выступления Дианы Арбениной и Марии Зайцевой на «Динотерре»

В Кемеровской области разгорается скандал. Вчера министерство культуры и национальной политики Кузбасса обнародовало предварительную программу мероприятий Международного научно-популярного фестиваля «Динотерра» (6+). А сегодня уже дает комментарии по поводу его участников. Дело в том, приглашенными артистами на фестиваль стали Клава Кока, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», а также Мария Зайцева (еx 2Маши).

Под официальным постом администрации правительства Кузбасса в соцсетях разгорелась нешуточная дискуссия. В основном, речь в ней идет о Диане Арбениной, которая открыто выступала против СВО. Жители Кузбасса в комментариях высказывают намерения написать заявления в ФСБ с требованием снять певицу и наказать чиновников.

— В ходе подготовки к мероприятию организаторы внимательно относятся к составу участников. Спасибо за ваше мнение! В случае необходимости в программу будут внесены изменения. Полная программа мероприятия с основными событиями и хедлайнерами будет опубликована позже, — прокомментировала ситуацию пресс-служба Минтуризма региона в официальном телеграм-канале.

Жители региона напомнили, что и экс-солистка «2Маши» также выступала против СВО.

Связаться с организатором выступления артистов — новосибирской компанией «Энгиро»— на момент публикации не удалось.

Напомним, концерты группы «Ночные снайперы» отменяются в России один за другим. Среди них запланированное на 14 апреля выступление артистки в Чебоксарах. Власти города напомнили, что Диана Арбенина осудила СВО. Кроме того, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. Затем отменили концерт «Ночных снайперов» и в Пятигорске, который должен был состояться 8 июня. 7 апреля отменили концерт Арбениной в Казани, а следом — в Перми.

Фестиваль «Дикотерра» состоится в деревне Шестаково (Чебулинский округ) с 23 по 25 июня. На фестивале будет работать 12 площадок, 500 команд примут участие в игре в квиз, состоится 32 научно-популярных лекции и 7 познавательных экскурсий, 20 исследовательских институтов расскажут участникам о своей работе под открытым небом.

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