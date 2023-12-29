Концерт Лолиты Милявской пройдет в Новосибирске после «голой» вечеринки

В Новосибирске пройдет концерт Лолиты, несмотря на ее участие в «голой» вечеринке. Об этом сообщается на сайте nsk.kassir.ru.

Выступление должно пройти 31 марта 2024 года в Доме ученых. Стоимость билетов достигает 7,5 тысяч рублей. Отметим, что билеты на концерт еще продаются.

Напомним, что не так давно в сети распространился видеоролик с участием артистов российской эстрады на вечеринке в клубе «Мутабор». Среди гостей мероприятия оказались Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti. Все они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат просит исключить звезд тусовки Ивлеевой из Голубого огонька.