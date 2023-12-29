Бесплатную диспансеризацию предложили пройти на новогодних каникулах новосибирцам

Жителям Новосибирской области предложили пройти диспансеризацию в новогодние каникулы. Медики считают, что первые дни нового года идеально подходят для заботы о себе и своем здоровье. А ежегодные профосмотры позволяют выявить заболевания на самых ранних стадиях. Известны случаи, когда люди даже с самыми сложными диагнозами, получали шанс на выздоровление благодаря диспансеризации. Особенно это актуально для людей среднего и старшего возраста.

— В рамках диспансеризации и профилактического осмотра вы сможете пройти обследования, в том числе сдать биохимический анализ крови, электрокардиограмму, флюорографию, маммографию, измерение внутриглазного давления и другие исследования, а также получить консультации врачей и профильных специалистов. Для маломобильных жителей несколько поликлиник проведут акцию «Врачи на колесах», — говорится в сообщении регионального Минздрава в Телеграм-канале.

Бесплатно проконсультироваться с узкими специалистами и без очередей пройти диспансеризацию можно будет со 2 по 6 января.

Получить подробную информацию о работе поликлиник в праздничные дни и записаться на обследование можно на сайте о здоровье и Телеграм-канале «Будь здоров в Новосибирске!»

Ранее редакция сообщала о графике работы поликлиник в новогодние праздники.