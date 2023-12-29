Еще 8 остановок с дорожным сервисом установят в Новосибирске

Мэрия Новосибирска заключит еще 8 сделок по привлечению инвестиций на создание остановочных павильонов для оказания услуг дорожного сервиса. Такое решение приняла профильная комиссии департамента по инвестициям муниципалитета.

Три из них расположены в Ленинском районе, два — в Калининском, по одному в Кировском, Дзержинском и Заельцовском. Ранее речь шла о 9 остановочных павильонах. Из списка исключена остановка в Ленинском районе.

По остановке жилмассив Станиславский (Станиславского, 40) планируется выставить на конкурс два лота. Как уточняли в ведомстве, длина остановочной площадки позволяет разместить одновременно два павильона для оказания услуг дорожного сервиса и два остановочных навеса.

Напомним, инвесторы, также должны будут установить остановочные павильоны. Сколько — в мэрии не уточняют.

— Инвесторам предоставляется возможность заключения инвестиционных договоров, каждым из которых будет предусмотрено создание и установка: 1 павильона для оказания услуг дорожного сервиса из перечня (переходит в собственность инвестора), а также 2-4 остановочных навесов (собственником будет являться муниципалитет), — ранее поясняли в департаменте.

По данным муниципалитета, на сегодняшний день в городе заключено уже 13 инвестиционных договоров на создание и размещение объектов дорожного сервиса. По результатам пяти первых контрактов город получил 11 навесов, общий объем привлечённых инвестиций по первым договорам составлял 16,9 млн рублей, их них 7,08 млн – муниципальное имущество.

Управлением инвестиций отобран и направлен на согласование перечень еще из 18 остановочных пунктов. Работа по реализации проекта «Комфортные остановки» продолжается, отмечают в муниципалитете.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска закупит 27 остановок.