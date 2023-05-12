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Концерт на День России обойдется Новосибирску в 1,4 млн рублей

  • 12/05/2023, 12:02
Автор:
День России в Новосибирске
Место его проведения пока не установлено.

В Новосибирске ищут организаторов концерта в честь Дня России за 1,4 млн рублей, следует из данный на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». Точное место проведения определяется заказчиком не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. Максимальная цена контракта 1,4 млн рублей.

Продолжительность праздника — не меньше четырех часов. От подрядчика нужна программа, тематические интерактивные площадки и анимационная группа. Также будет организован гала-концерт областного фестиваля творчества трудовых коллективов региона «Истоки». Подрядчик должен будет организовать фотосъемку, установку светового оборудования, монтаж металлических барьеров и контрольно-пропускных рамок.

Компании могут подать заявку на участие в закупке до 18 мая.

День России – это один из самых «молодых» государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство конституции и её законов. Тогда же нашей стране было дано и новое название – Российская Федерация. До 2002 года праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. После, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации и в нем, помимо всего прочего, были прописаны новые праздничные дни и выходные, 12 июня провозгласили Днем России.

 

Ранее редакция сообщала, в мэрии Новосибирска считают, что выпуск «зеленых» облигаций городом нецелесообразен.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : Центр гражданского патриотического воспитания и общественных проектов концерт на День России День России в Новосибирске


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