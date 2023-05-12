Россию исключили из участия в тесте новой функции YouTube

Россияне не будут участвовать в тестировании одной из функций видеохостинга YouTube по борьбе с блокировщиками рекламы, пишет ТАСС.
По данным источника издания, на время проведения теста зрителей с включенными блокировщиками рекламы просят разрешить рекламу на видеохостинге или попробовать платную подписку YouTube Premium.
— Обнаружение блокировщиков рекламы не ново, и другие издатели регулярно просят зрителей отключить блокировщики рекламы, — пояснил представитель YouTube.
Напомним, что с прошлой весны россияне не видят рекламу при просмотре роликов на YouTube без оплаты подписки Premium. Кроме того, видеохостинг отключил монетизацию для российских блогеров, контент которых просматривает пользователь с территории РФ.
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Фото: ru.freepik.com — freepik
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