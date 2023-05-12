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«Прометей» будет взвешивать большегрузы в Карасуке

  • 12/05/2023, 11:52
Автор:
взвешивание большегрузов
По этой трассе идет большой поток транспорта с перегрузом со стороны Казахстана.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области определило подрядчика на оказание услуг по взвешиванию большегрузов на передвижном пункте весового контроля в Карасуке. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД. Электронный аукцион по определению исполнителя прошел в начале мая. Победило ООО «Прометей». Исполнитель будет в период с 21 мая по 18 декабря 2023 осуществлять взвешивание транспорта. Стоимость работ подрядчика — 11 млн. рублей.

Отмечается, что исполнителю необходимо оказать услуги в объеме 5040 часов с использованием своего оборудования. Подчеркивается, что пост должен быть оборудован автомобильными весами, компьютером со специальным программным обеспечением, термопринтером чеков, мобильной электростанцией, вспомогательным комплектом (конусы-ограждения, сигнальные жилеты, комплект временных дорожных знаков), а также блокирующими устройствами, автономным освещением в ночное время.

– Необходимость взвешивания транспортных средств на данном направлении исторически связана с большим потоком транспорта, идущего с перегрузом со стороны Казахстана. Интенсивность движения по дорогам в летнее время увеличивается в разы, перегрузы – тоже. Передвижной пункт установлен совместно с постом Ространснадзора, инспекторы которого наделены контрольно-надзорными функциями. ТУАД, со своей стороны, обеспечивает взвешивание, – говорится в сообщении пресс-службы.

ООО «Прометей» действует с 2027 года. Директором является Попов Алексей Михайлович. Основным видом деятельности компании является деятельность автомобильного грузового транспорта. Также Прометей работает еще по 30 направлениям. Размер уставного капитала — 30 тыс рублей. Компания Прометей принимала участие в 57 торгах из них выиграла 18.

По информации ТУАД, в Новосибирской области на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области работает 13 автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК).

 

Ранее редакция сообщала о том, что пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Купинского и Болотнинского районов.

Фото предоставлены пресс-службой ТУАД

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТУАД пункт весового контроля взвешивание большегрузов «Прометей»


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