«Прометей» будет взвешивать большегрузы в Карасуке

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области определило подрядчика на оказание услуг по взвешиванию большегрузов на передвижном пункте весового контроля в Карасуке. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД. Электронный аукцион по определению исполнителя прошел в начале мая. Победило ООО «Прометей». Исполнитель будет в период с 21 мая по 18 декабря 2023 осуществлять взвешивание транспорта. Стоимость работ подрядчика — 11 млн. рублей.

Отмечается, что исполнителю необходимо оказать услуги в объеме 5040 часов с использованием своего оборудования. Подчеркивается, что пост должен быть оборудован автомобильными весами, компьютером со специальным программным обеспечением, термопринтером чеков, мобильной электростанцией, вспомогательным комплектом (конусы-ограждения, сигнальные жилеты, комплект временных дорожных знаков), а также блокирующими устройствами, автономным освещением в ночное время.

– Необходимость взвешивания транспортных средств на данном направлении исторически связана с большим потоком транспорта, идущего с перегрузом со стороны Казахстана. Интенсивность движения по дорогам в летнее время увеличивается в разы, перегрузы – тоже. Передвижной пункт установлен совместно с постом Ространснадзора, инспекторы которого наделены контрольно-надзорными функциями. ТУАД, со своей стороны, обеспечивает взвешивание, – говорится в сообщении пресс-службы.

ООО «Прометей» действует с 2027 года. Директором является Попов Алексей Михайлович. Основным видом деятельности компании является деятельность автомобильного грузового транспорта. Также Прометей работает еще по 30 направлениям. Размер уставного капитала — 30 тыс рублей. Компания Прометей принимала участие в 57 торгах из них выиграла 18.

По информации ТУАД, в Новосибирской области на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области работает 13 автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК).

Ранее редакция сообщала о том, что пункты весогабаритного контроля появятся на дорогах Купинского и Болотнинского районов.