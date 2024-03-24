Концерт, посвященный памяти погибших в теракте, пройдет в Новосибирске

В Новосибирске пройдет концерт, посвященный памяти погибших в «Крокус Сити Холл».

— 24 марта в 18:00 (нск) в Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоится концерт XI Транссибирского Арт-Фестиваля, посвященный памяти погибших в трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — говорят организаторы Транссибирского Арт-Фестиваля.

Отмечается, что часть средств с концерта будет направлена в фонд помощи пострадавшим.

Напомним, что 24 марта объявлен днем траура. Несколько запланированных концертов фестиваля были перенесены на другие даты.

Ранее редакция сообщала о том, что 15-летний школьник вывел более 100 человек из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле».