15-летний школьник вывел более 100 человек из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В социальных сетях жители страны обсуждают поступки героев, которые совершили настоящие подвиги во время теракта в крупном концертном зале.
Один из мужчин отважно обезвредил террориста, пока тот перезаряжал оружие. Он набросился на него и выбил из рук автомат.
Другим героем стал подросток.
― 15 летний школьник Ислам Халилов подрабатывал в Крокусе. Когда случился теракт, он вывел из горящего здания более 100 человек. Многие из них изначально спрятались в туалетах. В таких закрытых помещениях погибло много зрителей, они задохнулись от дыма, ― сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого, кто участвовал в спасении людей в «Крокусе».
— При расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, — говорится в сообщении СК.
После того как всех причастных к спасению установят, будет рассмотрен вопрос о награждении.
Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 23 марта. В концертный зал, где должна была выступать группа «Пикник», ворвались террористы и открыли огонь по людям.
Утром, 24 марта, спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии. На сегодняшний день найдены тела 146 погибших. Поиски продолжаются. По предварительным данным, в концертном зале находилось более 200 человек.
Все террористы задержаны, с ними работают следователи. В МВД отметили, что подозреваемые являются гражданами Таджикистана.
Ранее редакция сообщала о том, что здание «Крокус Сити Холл» будет восстановлено после теракта.
Источник фото: коллаж Infopro54/ автор фото: МЧС России, Телеграм-Канал «ВЧК-ОГПУ».
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