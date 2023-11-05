Восьмиклассник из Новосибирска выступил вместе с SHAMANом в Москве

День народного единства отметили в России 4 ноября. На Выставке достижений народного хозяйства в Москве выступил Всероссийский сводный «Хор Первых», в его составе оказался и восьмиклассник из Новосибирска. Они спели песню «Я русский!».

Напомним, что новосибирский восьмиклассник Артем Жиров вместе с другими талантливыми ребятами готовился к концерту, где они выступили с SHAMANом на одной сцене в Москве. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, ребята репетируют песню «Я русский!». Отметим, что для выступающих проводили мастер-классы и встречи с опытными наставниками.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмиклассник из Новосибирска выступит вместе с SHAMAN’ом в Москве.