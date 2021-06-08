Концерты на открытом воздухе «Тихий дворик»

«Тихий дворик» – это повод для ценителей летних радостей жизни, приятной атмосферы на открытом воздухе два летних месяца наслаждаться живой музыкой в уютном внутреннем дворике Камерного зала.

Для многих новосибирцев «Тихий дворик» стал излюбленным местом проведения летних вечеров.

Мы в трёх шагах от Красного проспекта, но Дом Ленина надёжно укрывает нас от автомобильного шума.

Ещё одна «зелёная линия обороны» от городской суеты – это сквер вокруг площадки, который и завершает общую картину уюта и тишины.

В «Тихом дворике» собирается довольно шумная компания, которая любит слушать популярную музыку, не прочь потанцевать и между делом заказать себе коктейль для полноты впечатлений.

Вечера не похожи один на другой, каждый раз мы будем встречаться с новым коллективом или солистом.

Вы любите джаз – для вас играют Биг-бэнд Владимира Толкачёва и «Сибирский диксиленд»; слушаете народную музыку – приходите на концерты солистов Русского академического оркестра, нравится популярная классика – и на этот вкус довольно музыкантов: «Сибирский брасс», Ансамбль «Маркелловы голоса», Вокальный ансамбль Павла Шаромова.

Что касается песенно-романсовых программ, то их представят солисты филармонии и артисты Новосибирской хоровой капеллы.

Словом, следите за рекламой.

Летние вечера нужно проводить на открытом воздухе!

Программа цикла «Тихий дворик»

Возраст: 12+