Жители Новосибирской области интересуются покупкой загородной недвижимости на российских курортах

По данным экспертов Авито Недвижимость, к открытию летнего сезона отмечено повышение покупательской активности на рынке загородной недвижимости черноморского побережья России: +22% в Краснодарском крае и +20% в Крыму. Таким образом, в прошлом месяце их средняя стоимость составила 3 800 000 рублей в Краснодарском крае и 4 200 000 рублей в Крыму.

— Курортная недвижимость на юге России относится к крайне востребованным сегментам, средние цены на покупку жилья в которых нередко могут составить конкуренцию аналогичным лотам в столичном регионе. Стоит сказать, что прошлогодние события, спровоцированные пандемией, такие как локдаун, дистанционные форматы работы и учебы, неблагоприятная экономическая обстановка, закрытие границ и ограниченное авиасообщение, только усилили интерес покупателей к российскому югу, — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.