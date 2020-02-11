Концессионер и правительство продолжают друг друга футболить
О патовой ситуации со строительством мусорных полигонов уже известно на федеральном уровне.
11/02/2020, 09:58
Автор: Евгения Серёгина
В начале 2019 года в Минприроды РФ Новосибирскую область отмечали как одну из передовых по части «мусорной» реформы, уже в ноябре 2019-го риторика федеральных чиновников была иной.
ООО «Экология–Новосибирск», выступающее концессионером по строительству мусорных полигонов, и правительство области продолжают делать заявления о необходимости разморозки концессии. Однако при этом каждая из сторон ожидает первого шага от противоположной. Как ранее в комментарии Infopro54 сообщала директор «Экологии–Новосибирск» Лариса Анисимова, компания готова к разморозке, вопрос в сроках согласования земельного участка под один из полигонов со стороны правительства области. В настоящее время, по словам директора компании-концессионера, он остается открытым.
— Официальное уведомление о предоставлении земельного участка в адрес ООО «Экология–Новосибирск» не поступало, — сообщила Анисимова в комментарии редакции.
Региональное правительство, со своей стороны, ожидает от концессионера шагов по неким допсоглашениям, о чем на заседании отраслевого совета минЖКХ области сообщил вице-губернатор Сергей Семка. Детали этих соглашений стороны не раскрывают.
— Основная задача — принять решение по поручению губернатора, данному еще в прошлом году, по разморозке концессии, — говорит чиновник. — Ждем предложений концессионера. Они должны были поступить еще до 30 декабря. Мы собирались даже не отмечать Новый год, а работать. Ждем, что будет подготовлен окончательный вариант допсоглашения, с которым мы пойдем сначала в Федеральную антимонопольную службу, а затем дальше. В конечном итоге нам надо размораживать это соглашение.
О концессионном тупике, который сформировался в Новосибирской области, известно и на федеральном уровне. Как рассказал в комментарии InfoPro54 ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, несмотря на то, что в начале 2019 года в Минприроды РФ Новосибирскую область отмечали как одну из передовых по части «мусорной» реформы, уже в ноябре 2019-го риторика федеральных чиновников была иной. Глава министерства Дмитрий Кобылкин рекомендовал обратить особое внимание на деятельность компаний, специализирующихся на вывозе и утилизации ТКО в ряде регионов, в том числе в Новосибирской области.
— Можно предположить, что ситуация с «мусорной» концессией стала одной из причин данного предупреждения со стороны руководителя федерального министерства, — считает собеседник издания.
По мнению эксперта, наиболее вероятной причиной задержки реализации «мусорной» концессии могут быть формат и условия подписанных ранее соглашений между сторонами, детали которых не разглашаются.
— Санкций в соглашении может быть много, не только расторгнуть его, но даже и изменить какой-либо пункт — чувствительно с финансовой точки зрения для каждой стороны, — говорит Баранов. — Поэтому стараются найти такое решение для изменения проекта, чтобы не нарушить действующее законодательство и соглашение. Не исключен и вариант, что стороны намерены собрать максимальное количество мнений и лишь затем вносить изменения, готовить новое соглашение. Можно допустить, что стороны ждут поддержки в разрешении ситуации со стороны «Российского экологического оператора», поэтому реализация проекта застопорилась.
При этом, по мнению представителя компании, несмотря на сложившуюся ситуацию, сторонам так или иначе придется в ближайшее время обоюдными усилиями искать из нее выход.
— Насколько известно, текущая работа по утилизации ТКО в регионе продолжается, существенных проблем нет, скорее всего, так будет и дальше, — заявляет представитель «Финама». — Но несомненно, что строить новые мощности в области нужно, данный проект необходимо реализовывать, концессию — полностью размораживать. Так что в ближайшее время сторонам придется окончательно договориться друг с другом и начать выполнять свои договоренности, чтобы не допустить мусорного коллапса в области, о чем уже говорилось на федеральном уровне.
Напомним, что первый раз о разморозке «мусорной» концессии 2016 года обе стороны заявили в октябре 2016-го — по итогам встречи руководства ГК «ВИС» (учредитель ООО «Экология–Новосибирск») с правительством региона. Затем этот срок был отодвинут на начало 2020 года, о чем сообщал губернатор Андрей Травников. Последний раз дату разморозки отодвинули на первый квартал 2020 года.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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