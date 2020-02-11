Концессионер и правительство продолжают друг друга футболить

— Официальное уведомление о предоставлении земельного участка в адрес ООО «Экология–Новосибирск» не поступало, — сообщила Анисимова в комментарии редакции.

Региональное правительство, со своей стороны, ожидает от концессионера шагов по неким допсоглашениям, о чем на заседании отраслевого совета минЖКХ области сообщил вице-губернатор Сергей Семка. Детали этих соглашений стороны не раскрывают.

— Основная задача — принять решение по поручению губернатора, данному еще в прошлом году, по разморозке концессии, — говорит чиновник. — Ждем предложений концессионера. Они должны были поступить еще до 30 декабря. Мы собирались даже не отмечать Новый год, а работать. Ждем, что будет подготовлен окончательный вариант допсоглашения, с которым мы пойдем сначала в Федеральную антимонопольную службу, а затем дальше. В конечном итоге нам надо размораживать это соглашение.

О концессионном тупике, который сформировался в Новосибирской области, известно и на федеральном уровне. Как рассказал в комментарии InfoPro54 ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов, несмотря на то, что в начале 2019 года в Минприроды РФ Новосибирскую область отмечали как одну из передовых по части «мусорной» реформы, уже в ноябре 2019-го риторика федеральных чиновников была иной. Глава министерства Дмитрий Кобылкин рекомендовал обратить особое внимание на деятельность компаний, специализирующихся на вывозе и утилизации ТКО в ряде регионов, в том числе в Новосибирской области.