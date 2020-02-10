В Кировском районе Новосибирска в рамках нацпроекта открылся образовательный комплекс

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» завершено создание нового масштабного образовательного комплекса региона – школы №217 в Кировском районе г. Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вновь открытое школьное отделение образовательного учреждения по ул. Виктора Шевелева, 3, стало вторым зданием школы №217. Дошкольное отделение по ул. Петухова, 160/2 было открыто в декабре 2019 года.

В новом здании оборудовано 50 учебных кабинетов, здесь могут обучаться 1 100 детей, для развития учащихся созданы лаборатории творчества, биологии, химии, физики, робототехники, технологии и медиа творчества. Вновь возведенное здание школы соответствует противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям, состоит из трех блоков, общей площадью свыше 16 тыс. кв. м с прилегающей территорией площадью более 24,6 кв. м. Здание рассчитано на 44 класса. В школе оборудовано три спортивных зала, актовый зал на 500 посадочных мест, столовая на 550 посадочных мест, зал хореографии. Учебные кабинеты оснащены современным компьютерным и интерактивным оборудованием, отличающиеся новейшим решением организации учебного пространства. Десять учебных кабинетов оснащены мобильными тележками с ноутбуками и зоной Wi-Fi. Оборудованы два лингафонных кабинета. Имеется лыжная база на 500 пар лыж. Оборудована картинная галерея и пространство для развития музейного движения.

В пресс-службе мэрии города Новосибирска рассказали, что общая стоимость строительства объекта – 731 900,71 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы – 569 506,1 тыс. рублей и оснащение оборудованием – 174 469,99 тыс. рублей.

В 2020 году в Новосибирске будет также открыта школа на ул. Тюленина в Калининском районе на 1100 мест и пристройка к лицею № 130 в Академгородке. Кроме того, в планах – завершение строительства 10 детских садов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области