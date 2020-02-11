На проектирование СКИФа выделили 1 млрд рублей

— В пятницу (7 февраля) лимит бюджетных обязательств на проектирование и строительство СКИФа в размере 1 млрд рублей были доведены до дирекции единого заказчика (УКС Минобра РФ) и, в принципе, можно начинать работу по проектированию, — сообщил на пресс-конференции директор организации-застройщика – Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Для старта работ не хватает распоряжения о единственном поставщике в области проектирования. Эти документы сейчас готовит Институт катализа СО РАН совместно с Минобром РФ.

— Мы подготовили бумаги и исходим из того, что таким исполнителем работ может быть Центральный проектный технологический институт госкорпорации «Росатом», который имеет все соответствующие лицензии. Существует письменное согласие между Минобром и «Росатомом» за 2020 год закончить проектирование, — говорит Бухтияров.

По его оценкам, распоряжение правительства РФ появится до 1 марта. После этого может быть заключен договор на проведение проектных работ.

— В результате, не смотря на небольшое отставание от графика, в принципе попадаем в нормальные сроки, — констатировал ученый.

Тестовый запуск СКИФа и одной экспериментальной станции должен состояться в конце 2023 года. В постоянном режиме синхротрон и все станции заработают в 2024 году.

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