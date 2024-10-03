Кондитерская компания «Татьянин двор» строит фабрику под Новосибирском

Компания, выпускающая продукцию под брендом «Татьянин двор», строит фабрику под Новосибирском. Об этом редакции Infopro54 рассказал директор и владелец компании Виталий Мамаев.

По его словам, в 2021 году компания приобрела площадку в бизнес-парке «Лидер» в районе села Верх-Тула, а в 2023-м приступила к строительству фабрики.

— В 2025 году мы запустим первый модуль. Это будет складской комплекс — сегодня нам крайне не хватает складских мощностей. В 2026 году планируем запуск второго, а в 2028-м — третьего производственного модуля. Общая площадь новой фабрики составит 8000 квадратных метров, мощность производства — около 3000 тонн готовой продукции в месяц, — пояснил Мамаев. — На фабрике будут созданы более 1000 рабочих мест.

Объем инвестиций в проект предприниматель не называет, отмечая, что это коммерческая информация. По его словам, после запуска фабрики производственная мощность компании вырастет в 20 раз от текущей.

— Сегодня у нас около 1000 торговых точек в Новосибирске и Новосибирской области, куда мы осуществляем прямые поставки своей продукции минимум два раза в неделю. Кроме того, наши дистрибьюторы работают в регионах от Калининграда до Владивостока, — рассказал собеседник редакции. — В состав компании сегодня также входят 9 собственных кондитерских, расположенных в Новосибирске.

В планах предпринимателя — в течение 7 лет запустить 200 собственных магазинов в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

— Помимо регионального развития, мы также намерены продвигать бренд на территории региона. Сейчас прорабатываем программу промышленного туризма. На новой фабрике у нас будет экскурсионная зона, уже отрисована вся навигация, поэтому мы начнем принимать гостей, — отметил Виталий Мамаев.

Компания, выпускающая кондитерскую продукцию под брендом «Татьянин двор», была основана в 1998 году Виктором и Татьяной Мамаевыми. Первый цех работал в Криводановке на базе местного ресторана. Затем бизнес переехал в Ярково — на собственную производственную площадку. Сейчас компания работает в статусе ИП. Ее владельцем является Виталий Мамаев.

Ранее редакция сообщала о том, что на территории сельсовета под Новосибирском построят кондитерскую фабрику. Кроме того, кондитерское производство появится в ПЛП «Южный».