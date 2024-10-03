Рекордное количество студентов принял в 2024 году новосибирский педуниверситет

В этом году Новосибирский государственный педагогический университет перевыполнил план по набору студентов на платной основе. Все больше абитуриентов стремятся изучать иностранные языки. 2200 бюджетников поступило в НГПУ в этом учебном году, 1300 студентов оплачивают обучение самостоятельно.

На пресс-конференции, приуроченной ко Дню учителя, проректор по региональному взаимодействию и дополнительному образованию НГПУ Алексей Герасёв назвал эти показатели «сверхплановыми». Он отметил, что за последние пять лет значительно увеличилось количество абитуриентов, поступающих на факультеты иностранных языков. Дефицит именно этих предметников традиционно фиксируется в школах города.

— Педуниверситет закрывает самые востребованные вакансии нашего региона. Чтобы ликвидировать дефицит кадров, вуз запускает сдвоенные образовательные программы: «География и английский язык», «Начальное образование и английский язык», «Дошкольное образование и английский язык». Во-первых, это нам обеспечивает дополнительное количество педагогов, готовых преподавать английский язык. Во-вторых, такие специалисты более универсальны, поскольку могут работать по двум предметам, — пояснил Герасёв.

Кроме этого, становится все больше желающих получить профессию логопеда и учителя начальных классов. В этом году на начальное образование в вуз поступило 72 человека, на логопедию — 85. Стоит отметить, что оба направления также считаются дефицитными в нашем регионе.

По словам представителя университета, новосибирские выпускники все чаще выбирают для себя профессию учителя. В этом году в НГПУ поступило 371 выпускников школ города. Еще 89 начали обучение в педагогическом колледже №1 имени А.С. Макаренко.

Ранее редакция сообщала о том, что в Министерстве образования рассказали, каких учителей не хватает в новосибирских школах. Самыми дефицитными считаются преподаватели математики, физики, русского и иностранного языка, а также начальных классов.