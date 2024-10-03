Пробка в 9 километров парализовала движение от Бердска до Академгородка

Пробка длиной в 9 километров растянулась от Бердска до новосибирского Академгородка. Движение остановилось из-за столкновения трёх грузовиков возле посёлка Кирова.

Водители, которые получили информацию от других автомобилистов, объехали опасный участок дороги, а остальным пришлось стоять в пробке более часа.

По данным 2ГИС, затор начинается от самой южной границы Бердска и заканчивается на пересечении с улицей Васильковой в Академгородке.

В чате автомобилисты делились своими переживаниями.

— Работа не волк — в лес не убежит. — Ковер-самолет надо? — Не так уж сильно на работу хотелось.

Ранее редакция сообщала о том, что на многокилометровые пробки на выезде с Хилокской пожаловались жители Новосибирска.