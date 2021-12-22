Конференция «Проекты, поддержанные Правительством НСО и РФФИ, для экономики региона»

Научные исследования, имеющие прикладной потенциал в ближайшем будущем, целесообразно рассматривать совместно с соответствующей отраслью. Именно новые знания должны стать основой для изменения отраслей, появлением новых рынков товаров и услуг.

О региональном конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимого совместно РФФИ (РНФ) и Правительством Новосибирской области и обеспечении комплексной поддержки внедрения научных разработок в экономику и социальную сферу Новосибирской области.

Презентации проектов, поддержанных Правительством Новосибирской области и Российским Фондом фундаментальных исследований.

Обсудим возможность совместных работ по направлениям:

ЦИФРОВИЗАЦИЯ (информационно-телекоммуникационные, геоинформационные и когнитивные технологии, компьютерное моделирование и конструирование).

УМНАЯ ТЕХНИКА (приборостроение, наукоемкое оборудование, автоматизация и робототехника. Микро-, нано- и биоэлектроника, лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии, фотоника, силовая электроника, электротехника и электромашиностроение).

МЕХАНИКА, ЭНЕРГЕТИКА, ХИМИЯ (аэро- и гидродинамика, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Катализ и научное обеспечение каталитических технологий. Новые материалы и нанотехнологии, аддитивные технологии).

НАУКИ О ЗЕМЛЕ (исследование недр и природные ресурсы. Рациональная добыча и комплексная переработка полезных ископаемых).

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И БИОИНДУСТРИЯ (охрана здоровья и развитие здравоохранения на основе высокотехнологичной медицины, клеточных технологий, фармакологии. Технологии в развитии агропромышленного комплекса (биоиндустрия, биоресурсы и биотехнологии).

ОБЩЕСТВО И СОЦИУМ (общественно-гуманитарные проблемы и направления развития человека и социума).

Модератор: Сапожников Геннадий Алексеевич, Советник Председателя СО РАН по связям с органами государственной власти, доктор физико-математических наук.

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