При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в окружном совещании при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Темой обсуждения были вопросы решения в регионах округа проблем граждан – участников долевого строительства.

Как отметил Дмитрий Демешин, для Сибири данная сфера правоотношений на протяжении многих лет остается наиболее острой. Принятые прокурорами совместно с региональными органами власти меры в этом году способствовали восстановлению прав более 6 тыс. дольщиков.

Прокурорами выявлено почти 700 нарушений, в суды направлено 6 заявлений, внесено свыше 240 представлений, опротестовано 5 незаконных правовых актов, объявлено 57 предостережений о недопустимости нарушения закона. По их инициативе возбуждено 5 уголовных дел, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 200 лиц.

Благодаря вмешательству прокуроров в Алтайском крае, на Кузбассе, в Томской области с применением механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства произведены выплаты 236 гражданам на сумму более 460 млн. руб. В Иркутской области уменьшилось количество проблемных домов с 21 до 18. Удалось добиться восстановления прав свыше 2 800 граждан в Новосибирской области.

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что не везде принимаются исчерпывающие меры, направленные на восстановление их прав, что явилось основанием для вмешательства в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях.

Так, по требованию прокурора в Красноярском крае пересмотрена «дорожная карта», разработаны конкретные мероприятия по завершению строительства объектов, сроки восстановления прав граждан перенесены с 2024 г. на 2023 г.

Благодаря вмешательству прокуроров удалось добиться восстановления прав свыше 2 800 граждан в Новосибирской области.

Демешин отметил также, что в Новосибирской области в реестре проблемных объектов до сих пор остаются 110 долгостроев.

Заместитель Генерального прокурора отметил, что восстановить проблемы обманутых дольщиков возможно, применяя при этом комплексный подход, не ограничиваясь механизмами, предусмотренными на федеральном уровне.