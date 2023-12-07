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Конфискованные у новосибирских нарушителей автомобили отправят в зону СВО

  • 07/12/2023, 15:40
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Конфискованные у новосибирских нарушителей автомобили отправят в зону СВО
В 2023 году арест наложили на уже на 283 транспортных средства.

Конфискованные в Новосибирской области автомобили отправят в зону СВО. Об этом сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.

— В регионе введена такая практика, — отметили в ведомстве.

Из 283 транспортных средства, на которые наложили арест в 2023 году, 163 автомобиля уже конфискованы у нарушителей.

По информации областной прокуратуры, среди арестованных авто встречаются машины стоимостью более миллиона.

Ранее редакция сообщала о главе Убинского района, который отправил для бойцов в зону СВО уже 4-й автомобиль.

Фото: freepik.com — tawatchai07

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО конфискация автомобили


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