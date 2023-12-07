Конфискованные у новосибирских нарушителей автомобили отправят в зону СВО

Конфискованные в Новосибирской области автомобили отправят в зону СВО. Об этом сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.
— В регионе введена такая практика, — отметили в ведомстве.
Из 283 транспортных средства, на которые наложили арест в 2023 году, 163 автомобиля уже конфискованы у нарушителей.
По информации областной прокуратуры, среди арестованных авто встречаются машины стоимостью более миллиона.
Ранее редакция сообщала о главе Убинского района, который отправил для бойцов в зону СВО уже 4-й автомобиль.
Фото: freepik.com — tawatchai07
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