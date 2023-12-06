«Везу домашний борщ»: глава Убинского района отправился на СВО

Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк уехал в зону СВО. Это его четвёртая командировка на Донбасс.

— Везём нашим бойцам продукты: сухпайки, копчёное мясо, домашние заготовки. Наши женщины наварили для них борщи — их также везём. А ещё везём необходимые солдатам сейчас печи, спутниковые антенны, окопные свечи, — поделился с Infopro54 Олег Фёдорович.

Так же Олег Конюк вместе с другим жителем Убинского района гонят бойцам в зону СВО автомобиль «Нива».

— В прошлые командировки отогнали для наших солдат два УАЗ Патриот, а теперь вот Ниву, — добавил чиновник.

Ранее редакция сообщала о командировке руководителя регионального отделения «Союз отцов» Сергея Майорова в зону СВО.