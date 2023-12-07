Нехватку вакцин от коклюша и кори опровергли в Минздраве Новосибирска

В четверг, 7 декабря, появилась информация, что в числе регионов Сибири возникли сложности с вакцинированием от кори и коклюша. Telegram-канал Mach рассказал, что в Новосибирске людей из государственный клиник отправляют за прививками в частные. Информацию опроверг Минздрав.

― В нашем регионе нет дефицита иммунобиологических препаратов. Вакцина имеется в достаточном количестве для исполнения плана в 2023 году. Очередные поставки комбинированных вакцин за счет средств федерального бюджета ожидаются в декабре, ― прокомментировали в Минздраве Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что закупка и поставка данных препаратов осуществляется централизованно Министерством здравоохранения РФ.