Эксперты оценили детские железные дороги

Сервис путешествий «Туту» выбрал 15 самых живописных детских железных дорог в России. Из Сибири в рейтинг вошли детские железные дороги Красноярска, Новосибирска, Иркутска и Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Красноярск

Красноярская детская железная дорога, построена в августе 1936 года (Старейшая в России – прим. Ред.). Примечательным является то, что у красноярской дороги — самая узкая колея, всего 508 мм. А подвижной состав самодельный, есть устройство для разворота тепловоза — поворотный круг. Ни одна из детских железных дорог России таким похвастаться не может.

Новосибирск

Западно-Сибирская детская железная дорога в Новосибирске появилась не так давно — в 2005 году.

У юных железнодорожников три узкоколейных тепловоза. Отмечается, что ученики 5-11 классов изучают не только железнодорожные профессии, но и робототехнику.

Иркутск

Детская Восточно-Сибирская железная дорога открылась в конце 1939 года. Особенностью этой железной дороги является, то что можно не только управлять поездом, но и посещать уроки моделирования, где учат делать модели локомотивов. Также в проекте работает театральная студия и дискотеки.

Кемерово

Кемеровская детская железная дорога существует с 2007 года. От станции Пионерская до станции Городская и обратно со среды по воскресенье ходят два состава. Железная дорога оснащена светофорами, современными системами безопасности и связи.

Движение поездов на всех дорогах начинается в мае и длится до конца лета.

Напомним, что Новосибирская детская железная дорога по итогам летнего сезона 2022 года работы перевезла более 57 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем в 2021 году. Также за летний период почти 600 юных воспитанников прошли учебно-производственную практику, в течение которой осваивали профессии проводника пассажирских вагонов, помощника машиниста тепловоза, осмотрщика вагонов, дежурного по переезду, оператора поста централизации.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске возобновили строительство Восточного обхода после зимы.