Конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»

«Стартап» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность не более двух лет;

«Сделано в Новосибирске» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере производства;

«Инвестируй в Новосибирск» – для субъектов малого предпринимательства, успешно реализовавших инвестиционный проект за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс;

«Молодой предприниматель Новосибирска» – для субъектов малого предпринимательства, возраст учредителей и руководителей которых не превышает 30 лет, а доля учредителя составляет не менее 50 % в уставном капитале;

«Лидер сферы услуг» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых осуществляется в сфере оказания и предоставления услуг;

«Инновации» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых направлена на разработку и внедрение инноваций;

«Лучший бренд» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых основывается на профессиональной оценке уровня маркетинга и маркетинговой активности компаний;

«Социальное предпринимательство» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых направлена на внедрение и распространение моделей бизнеса, позволяющих повышать качество и уровень жизни социально незащищенных слоев населения;

«Деловая женщина» – для субъектов малого предпринимательства, руководителем которого является женщина;

«Импортозамещение» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на рынке товаров и услуг деятельность по замещению импортных аналогов.

Порядок ознакомления заявителя с процедурой и условиями конкурса: информация о процедуре и условиях конкурса предоставляется безвозмездно .

Требования к участникам:

— отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

— обеспечение превышения уровня минимальной ежемесячной заработной платы работников, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, на дату подачи заявки;

— отсутствие в отношении субъекта малого предпринимательства процедуры реорганизации, ликвидации, прекращения деятельности, банкротства;

— отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно:

на официальном сайте мэрии города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства – Документы»;

на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» www.mispnsk.ru в разделе «Предпринимателю» — «Конкурсы».

Ознакомиться с информацией также можно обратившись в Управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 216 в часы работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 – 13:48), тел. +7 (383) 227-55-65, +7 (383) 227-51-62.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсной документации: консультант отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Кульманова Александра Евгеньевна, тел. (383) 227-55-62, Е-mail: AKulmanova@admnsk.ru.

Место, время, дата начала и окончания представления заявок и документов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 216 (Управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска) в часы работы понедельник — пятница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 — 13:48) с 25.02.2020 до 25.03.2020.

Порядок оформления заявок

К заявке прилагаются следующие документы:

— информация о деятельности субъекта малого предпринимательства, оформленная в соответствии с приложением 2 к Положению;

— справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России; копии документов, удостоверяющих личность учредителей и руководителей субъекта малого предпринимательства (для участия в конкурсе по номинации «Молодой предприниматель Новосибирска»);

— обоснование замещения импортных аналогов товаров и услуг (для участия в конкурсе в номинации «Импортозамещение»;

— опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах).

Субъект малого предпринимательства вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в одной из номинаций, предусмотренных положением о конкурсе «ЛМП».

Критерии определения победителей конкурса:

Комиссия осуществляет оценку участников конкурса по пятибалльной системе по каждому из критериев оценки, предусмотренных приложением 3 к Положению о конкурсе «ЛМП».

В каждой номинации определяется один победитель.

Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее итоговое количество баллов.

Способ уведомления об итогах конкурса: в рамках мероприятия «Торжественное подведение итогов конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска».