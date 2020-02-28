Конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»

«Стартап» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность не более двух лет;
«Сделано в Новосибирске» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере производства;
«Инвестируй в Новосибирск» – для субъектов малого предпринимательства, успешно реализовавших инвестиционный проект за год, предшествующий году, в котором проводится конкурс;
«Молодой предприниматель Новосибирска» – для субъектов малого предпринимательства, возраст учредителей и руководителей которых не превышает 30 лет, а доля учредителя составляет не менее 50 % в уставном капитале;
«Лидер сферы услуг» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых осуществляется в сфере оказания и предоставления услуг;
«Инновации» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых направлена на разработку и внедрение инноваций;
«Лучший бренд» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых основывается на профессиональной оценке уровня маркетинга и маркетинговой активности компаний;
«Социальное предпринимательство» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность которых направлена на внедрение и распространение моделей бизнеса, позволяющих повышать качество и уровень жизни социально незащищенных слоев населения;
«Деловая женщина» – для субъектов малого предпринимательства, руководителем которого является женщина;
«Импортозамещение» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на рынке товаров и услуг деятельность по замещению импортных аналогов.
Порядок ознакомления заявителя с процедурой и условиями конкурса: информация о процедуре и условиях конкурса предоставляется безвозмездно.
— отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату подачи заявки на участие в конкурсе;
— обеспечение превышения уровня минимальной ежемесячной заработной платы работников, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, на дату подачи заявки;
— отсутствие в отношении субъекта малого предпринимательства процедуры реорганизации, ликвидации, прекращения деятельности, банкротства;
— отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Ознакомиться с информацией также можно обратившись в Управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 216 в часы работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 – 13:48), тел. +7 (383) 227-55-65, +7 (383) 227-51-62.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсной документации: консультант отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Кульманова Александра Евгеньевна, тел. (383) 227-55-62, Е-mail: AKulmanova@admnsk.ru.
Место, время, дата начала и окончания представления заявок и документов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 216 (Управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска) в часы работы понедельник — пятница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 — 13:48) с 25.02.2020 до 25.03.2020.
К заявке прилагаются следующие документы:
— информация о деятельности субъекта малого предпринимательства, оформленная в соответствии с приложением 2 к Положению;
— справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы России; копии документов, удостоверяющих личность учредителей и руководителей субъекта малого предпринимательства (для участия в конкурсе по номинации «Молодой предприниматель Новосибирска»);
— обоснование замещения импортных аналогов товаров и услуг (для участия в конкурсе в номинации «Импортозамещение»;
— опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах).
Субъект малого предпринимательства вправе подать одну заявку на участие в конкурсе в одной из номинаций, предусмотренных положением о конкурсе «ЛМП».
Способ уведомления об итогах конкурса: в рамках мероприятия «Торжественное подведение итогов конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска».
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